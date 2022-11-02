Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти дети-студенты участников СВО будут получать стипендию - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html
В Ленобласти дети-студенты участников СВО будут получать стипендию
В Ленобласти дети-студенты участников СВО будут получать стипендию - РИА Новости, 02.11.2022
В Ленобласти дети-студенты участников СВО будут получать стипендию
В Ленинградской области дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:44
2022-11-02T17:44
ленинградская область
александр дрозденко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию губернатора Ленинградской области. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, а вузов ― 8 тысяч. Назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий", - говорится в сообщении.Кандидатами на получение ежемесячной стипендии губернатора являются выпускники общеобразовательных организаций Ленобласти в возрасте до 23 лет, получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, чьи родители принимают участие в специальной военной операции."Это наша поддержка молодежи и семей военнослужащих. Стипендию будут получать дети ленинградских военнослужащих именных подразделений, дети мобилизованных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Бойцы на передовой должны знать, что мы заботимся об их семьях, у детей есть возможность получить образование и состояться в жизни", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение срока участия родителя в специальной военной операции.
https://ria.ru/20221005/proizvodstvo-1821769866.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, общество
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Общество
17:44 02.11.2022
 

В Ленобласти дети-студенты участников СВО будут получать стипендию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российские рубли
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию губернатора Ленинградской области. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, а вузов ― 8 тысяч. Назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий", - говорится в сообщении.
Посетитель у стенда Ленинградской области на XXIV Всероссийской агропромышленной выставки Золотая осень 2022 на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 17:33Ленинградская область
Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9%
Кандидатами на получение ежемесячной стипендии губернатора являются выпускники общеобразовательных организаций Ленобласти в возрасте до 23 лет, получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, чьи родители принимают участие в специальной военной операции.

"Это наша поддержка молодежи и семей военнослужащих. Стипендию будут получать дети ленинградских военнослужащих именных подразделений, дети мобилизованных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Бойцы на передовой должны знать, что мы заботимся об их семьях, у детей есть возможность получить образование и состояться в жизни", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение срока участия родителя в специальной военной операции.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала