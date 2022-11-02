https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html

В Ленобласти дети-студенты участников СВО будут получать стипендию

В Ленобласти дети-студенты участников СВО будут получать стипендию - РИА Новости, 02.11.2022

В Ленобласти дети-студенты участников СВО будут получать стипендию

В Ленинградской области дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:44

2022-11-02T17:44

2022-11-02T17:44

ленинградская область

александр дрозденко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию губернатора Ленинградской области. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, а вузов ― 8 тысяч. Назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий", - говорится в сообщении.Кандидатами на получение ежемесячной стипендии губернатора являются выпускники общеобразовательных организаций Ленобласти в возрасте до 23 лет, получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, чьи родители принимают участие в специальной военной операции."Это наша поддержка молодежи и семей военнослужащих. Стипендию будут получать дети ленинградских военнослужащих именных подразделений, дети мобилизованных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Бойцы на передовой должны знать, что мы заботимся об их семьях, у детей есть возможность получить образование и состояться в жизни", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение срока участия родителя в специальной военной операции.

https://ria.ru/20221005/proizvodstvo-1821769866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, общество