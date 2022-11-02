В Ленобласти дети-студенты участников СВО будут получать стипендию
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Дети-студенты участников специальной военной операции будут получать ежемесячную стипендию губернатора Ленинградской области. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, а вузов ― 8 тысяч. Назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий", - говорится в сообщении.
Кандидатами на получение ежемесячной стипендии губернатора являются выпускники общеобразовательных организаций Ленобласти в возрасте до 23 лет, получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, чьи родители принимают участие в специальной военной операции.
"Это наша поддержка молодежи и семей военнослужащих. Стипендию будут получать дети ленинградских военнослужащих именных подразделений, дети мобилизованных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Бойцы на передовой должны знать, что мы заботимся об их семьях, у детей есть возможность получить образование и состояться в жизни", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение срока участия родителя в специальной военной операции.
"Это наша поддержка молодежи и семей военнослужащих. Стипендию будут получать дети ленинградских военнослужащих именных подразделений, дети мобилизованных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Бойцы на передовой должны знать, что мы заботимся об их семьях, у детей есть возможность получить образование и состояться в жизни", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение срока участия родителя в специальной военной операции.