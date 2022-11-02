https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828603050.html
Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта
Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта - РИА Новости, 02.11.2022
Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта
Ленинградская область за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила на 23% объем метана для заправки общественного... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:27
2022-11-02T11:27
2022-11-02T11:27
ленинградская область
волхов
подпорожье
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Ленинградская область за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила на 23% объем метана для заправки общественного транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в регионе функционируют восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), четыре из которых введены в эксплуатацию ООО "Газпром газомоторное топливо" при поддержке федерального и областного бюджетов.За девять месяцев 2022 года на заправку экологичного транспорта в регионе направлено почти 8 миллионов кубометров метана ― на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан с открытием в 2021 году двух новых АГНКС ― в Волхове и Подпорожье. В декабре 2022 года планируется ввод АГНКС в Тосно."Мы видим огромные перспективы использования компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. В Ленинградской области для поддержки этой отрасли предоставляются две субсидии: на строительство АГНКС и на переоборудование транспорта для использования природного газа в качестве топлива", ― сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.В обладминистрации Ленобласти уточнили, что к концу года по субсидии будет переоборудовано 11 магистральных тягачей и 225 легковых машин. В Ленинградской области также действует субсидия на закупку автобусов на компримированном природном газе. В 2022 году будут закуплены 11 таких автобусов.
https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828588442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волхов, подпорожье, экономика
Ленинградская область , Волхов, Подпорожье, Экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Ленинградская область за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила на 23% объем метана для заправки общественного транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в регионе функционируют восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), четыре из которых введены в эксплуатацию ООО "Газпром газомоторное топливо" при поддержке федерального и областного бюджетов.
За девять месяцев 2022 года на заправку экологичного транспорта в регионе направлено почти 8 миллионов кубометров метана ― на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан с открытием в 2021 году двух новых АГНКС ― в Волхове
и Подпорожье
. В декабре 2022 года планируется ввод АГНКС в Тосно
.
"Мы видим огромные перспективы использования компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. В Ленинградской области для поддержки этой отрасли предоставляются две субсидии: на строительство АГНКС и на переоборудование транспорта для использования природного газа в качестве топлива", ― сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
В обладминистрации Ленобласти уточнили, что к концу года по субсидии будет переоборудовано 11 магистральных тягачей и 225 легковых машин. В Ленинградской области также действует субсидия на закупку автобусов на компримированном природном газе. В 2022 году будут закуплены 11 таких автобусов.