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Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта - РИА Новости, 02.11.2022
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828603050.html
Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта
Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта - РИА Новости, 02.11.2022
Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта
Ленинградская область за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила на 23% объем метана для заправки общественного... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:27
2022-11-02T11:27
ленинградская область
волхов
подпорожье
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Ленинградская область за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила на 23% объем метана для заправки общественного транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в регионе функционируют восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), четыре из которых введены в эксплуатацию ООО "Газпром газомоторное топливо" при поддержке федерального и областного бюджетов.За девять месяцев 2022 года на заправку экологичного транспорта в регионе направлено почти 8 миллионов кубометров метана ― на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан с открытием в 2021 году двух новых АГНКС ― в Волхове и Подпорожье. В декабре 2022 года планируется ввод АГНКС в Тосно."Мы видим огромные перспективы использования компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. В Ленинградской области для поддержки этой отрасли предоставляются две субсидии: на строительство АГНКС и на переоборудование транспорта для использования природного газа в качестве топлива", ― сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.В обладминистрации Ленобласти уточнили, что к концу года по субсидии будет переоборудовано 11 магистральных тягачей и 225 легковых машин. В Ленинградской области также действует субсидия на закупку автобусов на компримированном природном газе. В 2022 году будут закуплены 11 таких автобусов.
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волхов, подпорожье, экономика
Ленинградская область , Волхов, Подпорожье, Экономика
11:27 02.11.2022
 

Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта

© Фото : правительство Ленинградской областиЛенобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта
Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
Ленобласть за 9 месяцев на четверть увеличила объем метана для транспорта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Ленинградская область за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила на 23% объем метана для заправки общественного транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в регионе функционируют восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), четыре из которых введены в эксплуатацию ООО "Газпром газомоторное топливо" при поддержке федерального и областного бюджетов.
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За девять месяцев 2022 года на заправку экологичного транспорта в регионе направлено почти 8 миллионов кубометров метана ― на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан с открытием в 2021 году двух новых АГНКС ― в Волхове и Подпорожье. В декабре 2022 года планируется ввод АГНКС в Тосно.
"Мы видим огромные перспективы использования компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. В Ленинградской области для поддержки этой отрасли предоставляются две субсидии: на строительство АГНКС и на переоборудование транспорта для использования природного газа в качестве топлива", ― сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
В обладминистрации Ленобласти уточнили, что к концу года по субсидии будет переоборудовано 11 магистральных тягачей и 225 легковых машин. В Ленинградской области также действует субсидия на закупку автобусов на компримированном природном газе. В 2022 году будут закуплены 11 таких автобусов.
 
Ленинградская областьВолховПодпорожьеЭкономика
 
 
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