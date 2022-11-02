https://ria.ru/20221102/krizis-1828626937.html

Приднестровье надеется на реакцию России на энергокризис в стране

Приднестровье надеется на реакцию России на энергокризис в стране - РИА Новости, 02.11.2022

Приднестровье надеется на реакцию России на энергокризис в стране

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что власти ПМР рассчитывают на реакцию Москвы на энергокризис в регионе... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:35

2022-11-02T12:35

2022-11-02T12:35

виталий игнатьев

молдавия

молдовагаз

совет федерации рф

россия

тирасполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что власти ПМР рассчитывают на реакцию Москвы на энергокризис в регионе после решения Молдавии.Ранее АО "Молдовагаз" уведомило Приднестровье об ограничении со стороны Молдавии с 1 ноября поставок природного газа до 69 миллионов кубов в месяц. Для сравнения, в октябре ежесуточно поставляли 3,9 миллиона кубометров. Совбез ПМР назвал действия Кишинева беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья и экономическое благополучие республики."Мы направили целый пакет обращений в адрес президента РФ, руководства Совета Федерации, Государственной Думы, профильных ведомств, администрации президента с изложением проблемы и нашей позиции. Мы рассчитываем на реакцию Российской Федерации в этом вопросе", – сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".

https://ria.ru/20221101/elektroenergiya-1828430430.html

молдавия

россия

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виталий игнатьев, молдавия, молдовагаз, совет федерации рф, россия, тирасполь