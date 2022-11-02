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Приднестровье надеется на реакцию России на энергокризис в стране - РИА Новости, 02.11.2022
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Приднестровье надеется на реакцию России на энергокризис в стране
Приднестровье надеется на реакцию России на энергокризис в стране - РИА Новости, 02.11.2022
Приднестровье надеется на реакцию России на энергокризис в стране
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что власти ПМР рассчитывают на реакцию Москвы на энергокризис в регионе... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:35
2022-11-02T12:35
виталий игнатьев
молдавия
молдовагаз
совет федерации рф
россия
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ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что власти ПМР рассчитывают на реакцию Москвы на энергокризис в регионе после решения Молдавии.Ранее АО "Молдовагаз" уведомило Приднестровье об ограничении со стороны Молдавии с 1 ноября поставок природного газа до 69 миллионов кубов в месяц. Для сравнения, в октябре ежесуточно поставляли 3,9 миллиона кубометров. Совбез ПМР назвал действия Кишинева беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья и экономическое благополучие республики."Мы направили целый пакет обращений в адрес президента РФ, руководства Совета Федерации, Государственной Думы, профильных ведомств, администрации президента с изложением проблемы и нашей позиции. Мы рассчитываем на реакцию Российской Федерации в этом вопросе", – сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".
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виталий игнатьев, молдавия, молдовагаз, совет федерации рф, россия, тирасполь
Виталий Игнатьев, Молдавия, Молдовагаз, Совет Федерации РФ, Россия, Тирасполь
12:35 02.11.2022
 
Приднестровье надеется на реакцию России на энергокризис в стране

Глава МВД ПМР Игнатьев: Тирасполь рассчитывает на реакцию Москвы на энергокризис в стране

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что власти ПМР рассчитывают на реакцию Москвы на энергокризис в регионе после решения Молдавии.
Ранее АО "Молдовагаз" уведомило Приднестровье об ограничении со стороны Молдавии с 1 ноября поставок природного газа до 69 миллионов кубов в месяц. Для сравнения, в октябре ежесуточно поставляли 3,9 миллиона кубометров. Совбез ПМР назвал действия Кишинева беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья и экономическое благополучие республики.
"Мы направили целый пакет обращений в адрес президента РФ, руководства Совета Федерации, Государственной Думы, профильных ведомств, администрации президента с изложением проблемы и нашей позиции. Мы рассчитываем на реакцию Российской Федерации в этом вопросе", – сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду
 
Виталий ИгнатьевМолдавияМолдовагазСовет Федерации РФРоссияТирасполь
 
 
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