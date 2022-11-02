https://ria.ru/20221102/kreml-1828589841.html
Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля
Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля - РИА Новости, 02.11.2022
Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля
Реставрационные работы, которые ведутся на Боровицкой башне Московского Кремля, продлятся еще минимум год, сообщил РИА Новости доктор исторических наук,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:00
2022-11-02T11:00
2022-11-02T11:00
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Реставрационные работы, которые ведутся на Боровицкой башне Московского Кремля, продлятся еще минимум год, сообщил РИА Новости доктор исторических наук, советник директора ФСО Сергей Девятов."Боровицкая башня сейчас находится на реставрации, есть серьезные повреждения гидроизоляции, и работы завершатся минимум через год, а может быть и дольше", — сказал он.Боровицкая башня была построена в 1490 году по приказу Ивана III. Это единственные постоянно действующие проездные ворота Кремля.После, как ожидается, будет начата реставрация Водовзводной башни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей девятов, иван iii, россия, московский кремль, реставрация, москва
Культура, Новости культуры, Сергей Девятов, Иван III, Россия, Московский Кремль, Реставрация, Москва
Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля
Советник директора ФСО Девятов: реставрация Боровицкой башни Кремля займет еще минимум год
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Реставрационные работы, которые ведутся на Боровицкой башне Московского Кремля, продлятся еще минимум год, сообщил РИА Новости доктор исторических наук, советник директора ФСО Сергей Девятов.
"Боровицкая башня сейчас находится на реставрации, есть серьезные повреждения гидроизоляции, и работы завершатся минимум через год, а может быть и дольше", — сказал он.
Боровицкая башня была построена в 1490 году по приказу Ивана III. Это единственные постоянно действующие проездные ворота Кремля.
После, как ожидается, будет начата реставрация Водовзводной башни.