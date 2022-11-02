https://ria.ru/20221102/kreml-1828589841.html

Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля

Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля - РИА Новости, 02.11.2022

Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля

Реставрационные работы, которые ведутся на Боровицкой башне Московского Кремля, продлятся еще минимум год, сообщил РИА Новости доктор исторических наук,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:00

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Реставрационные работы, которые ведутся на Боровицкой башне Московского Кремля, продлятся еще минимум год, сообщил РИА Новости доктор исторических наук, советник директора ФСО Сергей Девятов."Боровицкая башня сейчас находится на реставрации, есть серьезные повреждения гидроизоляции, и работы завершатся минимум через год, а может быть и дольше", — сказал он.Боровицкая башня была построена в 1490 году по приказу Ивана III. Это единственные постоянно действующие проездные ворота Кремля.После, как ожидается, будет начата реставрация Водовзводной башни.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей девятов, иван iii, россия, московский кремль, реставрация, москва