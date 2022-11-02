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Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля - РИА Новости, 02.11.2022
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Культура
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Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля
Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля - РИА Новости, 02.11.2022
Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля
Реставрационные работы, которые ведутся на Боровицкой башне Московского Кремля, продлятся еще минимум год, сообщил РИА Новости доктор исторических наук,... РИА Новости, 02.11.2022
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Реставрационные работы, которые ведутся на Боровицкой башне Московского Кремля, продлятся еще минимум год, сообщил РИА Новости доктор исторических наук, советник директора ФСО Сергей Девятов."Боровицкая башня сейчас находится на реставрации, есть серьезные повреждения гидроизоляции, и работы завершатся минимум через год, а может быть и дольше", — сказал он.Боровицкая башня была построена в 1490 году по приказу Ивана III. Это единственные постоянно действующие проездные ворота Кремля.После, как ожидается, будет начата реставрация Водовзводной башни.
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новости культуры, сергей девятов, иван iii, россия, московский кремль, реставрация, москва
Культура, Новости культуры, Сергей Девятов, Иван III, Россия, Московский Кремль, Реставрация, Москва
11:00 02.11.2022
 
Названы сроки реставрации Боровицкой башни Кремля

Советник директора ФСО Девятов: реставрация Боровицкой башни Кремля займет еще минимум год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБоровицкая и Водовзводная башни Московского Кремля
Боровицкая и Водовзводная башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Реставрационные работы, которые ведутся на Боровицкой башне Московского Кремля, продлятся еще минимум год, сообщил РИА Новости доктор исторических наук, советник директора ФСО Сергей Девятов.
"Боровицкая башня сейчас находится на реставрации, есть серьезные повреждения гидроизоляции, и работы завершатся минимум через год, а может быть и дольше", — сказал он.
Боровицкая башня была построена в 1490 году по приказу Ивана III. Это единственные постоянно действующие проездные ворота Кремля.
После, как ожидается, будет начата реставрация Водовзводной башни.
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