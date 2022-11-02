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Южная Корея закрыла воздушные маршруты после пусков КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2022
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Южная Корея закрыла воздушные маршруты после пусков КНДР, сообщили СМИ
Южная Корея закрыла воздушные маршруты после пусков КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2022
Южная Корея закрыла воздушные маршруты после пусков КНДР, сообщили СМИ
Республика Корея закрыла некоторые из своих воздушных маршрутов в Японском море после ракетных пусков КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на власти. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:45
2022-11-02T10:13
в мире
южная корея
японское море
кндр (северная корея)
сеул
оон
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Республика Корея закрыла некоторые из своих воздушных маршрутов в Японском море после ракетных пусков КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на власти."Министерство земель, инфраструктуры и транспорта заявило, что некоторые воздушные маршруты в Японском море будут закрыты с 10.58 (4.58 мск - ред.) 2 ноября до 11.05 (5.05 мск - ред.) 3 ноября", - передает агентство.Как отмечается, министерство рекомендовало местным авиакомпаниям выбирать обходные пути для обеспечения безопасности пассажиров на маршрутах в США и Японию.КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Три из них точно упали в Японском море, притом одна - в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Эта ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье страны. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога.Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.КНДР не признает разграничительную линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН после конца Корейской войны (1950-1953). Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.
https://ria.ru/20221102/rakety-1828554323.html
https://ria.ru/20221102/yaponiya-1828556770.html
южная корея
японское море
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в мире, южная корея, японское море, кндр (северная корея), сеул, оон
В мире, Южная Корея, Японское море, КНДР (Северная Корея), Сеул, ООН
08:45 02.11.2022 (обновлено: 10:13 02.11.2022)
 
Южная Корея закрыла воздушные маршруты после пусков КНДР, сообщили СМИ

Ренхап: Южная Корея закрыла воздушные маршруты в Японском море после пусков КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Республика Корея закрыла некоторые из своих воздушных маршрутов в Японском море после ракетных пусков КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на власти.
"Министерство земель, инфраструктуры и транспорта заявило, что некоторые воздушные маршруты в Японском море будут закрыты с 10.58 (4.58 мск - ред.) 2 ноября до 11.05 (5.05 мск - ред.) 3 ноября", - передает агентство.
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Южная Корея запустила три ракеты к северу от разграничительной линии с КНДР
Как отмечается, министерство рекомендовало местным авиакомпаниям выбирать обходные пути для обеспечения безопасности пассажиров на маршрутах в США и Японию.
КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Три из них точно упали в Японском море, притом одна - в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Эта ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье страны. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога.
Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.
КНДР не признает разграничительную линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН после конца Корейской войны (1950-1953). Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.
Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.
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В миреЮжная КореяЯпонское мореКНДР (Северная Корея)СеулООН
 
 
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