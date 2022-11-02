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Минсельхоз проконтролирует подготовку к новому сельскохозяйственному сезону - РИА Новости, 02.11.2022
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Минсельхоз проконтролирует подготовку к новому сельскохозяйственному сезону
Минсельхоз проконтролирует подготовку к новому сельскохозяйственному сезону - РИА Новости, 02.11.2022
Минсельхоз проконтролирует подготовку к новому сельскохозяйственному сезону
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву держать под контролем окончание уборочной кампании в этом году и подготовку к... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:06
2022-11-02T15:06
экономика
михаил мишустин
дмитрий патрушев
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву держать под контролем окончание уборочной кампании в этом году и подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону.На заседании правительства в среду обсуждались предварительные итоги уборки урожая в текущем году,"Надо, конечно, отслеживать, как будет завершаться уборочная кампания. Если потребуется - помочь сельхозпроизводителям. Также прошу вас постоянно держать на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону... Это включает осенние полевые работы, сев озимых и обеспечение аграриев всем необходимым к весне, включая семена, удобрения, технику, средства защиты растений и так далее", - сказал Мишустин на совещании с правительством, обращаясь к Патрушеву.
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экономика, михаил мишустин, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
15:06 02.11.2022
 
Минсельхоз проконтролирует подготовку к новому сельскохозяйственному сезону

Мишустин поручил Патрушеву контролировать подготовку к новому сельскохозяйственному сезону

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву держать под контролем окончание уборочной кампании в этом году и подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону.
На заседании правительства в среду обсуждались предварительные итоги уборки урожая в текущем году,
"Надо, конечно, отслеживать, как будет завершаться уборочная кампания. Если потребуется - помочь сельхозпроизводителям. Также прошу вас постоянно держать на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону... Это включает осенние полевые работы, сев озимых и обеспечение аграриев всем необходимым к весне, включая семена, удобрения, технику, средства защиты растений и так далее", - сказал Мишустин на совещании с правительством, обращаясь к Патрушеву.
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ЭкономикаМихаил МишустинДмитрий ПатрушевРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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