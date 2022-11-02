https://ria.ru/20221102/kontrol-1828684154.html
Минсельхоз проконтролирует подготовку к новому сельскохозяйственному сезону
Минсельхоз проконтролирует подготовку к новому сельскохозяйственному сезону - РИА Новости, 02.11.2022
Минсельхоз проконтролирует подготовку к новому сельскохозяйственному сезону
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву держать под контролем окончание уборочной кампании в этом году и подготовку к... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:06
2022-11-02T15:06
2022-11-02T15:06
экономика
михаил мишустин
дмитрий патрушев
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву держать под контролем окончание уборочной кампании в этом году и подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону.На заседании правительства в среду обсуждались предварительные итоги уборки урожая в текущем году,"Надо, конечно, отслеживать, как будет завершаться уборочная кампания. Если потребуется - помочь сельхозпроизводителям. Также прошу вас постоянно держать на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону... Это включает осенние полевые работы, сев озимых и обеспечение аграриев всем необходимым к весне, включая семена, удобрения, технику, средства защиты растений и так далее", - сказал Мишустин на совещании с правительством, обращаясь к Патрушеву.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз проконтролирует подготовку к новому сельскохозяйственному сезону
Мишустин поручил Патрушеву контролировать подготовку к новому сельскохозяйственному сезону
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву держать под контролем окончание уборочной кампании в этом году и подготовку к следующему сельскохозяйственному сезону.
На заседании правительства в среду обсуждались предварительные итоги уборки урожая в текущем году,
"Надо, конечно, отслеживать, как будет завершаться уборочная кампания. Если потребуется - помочь сельхозпроизводителям. Также прошу вас постоянно держать на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону... Это включает осенние полевые работы, сев озимых и обеспечение аграриев всем необходимым к весне, включая семена, удобрения, технику, средства защиты растений и так далее", - сказал Мишустин на совещании с правительством, обращаясь к Патрушеву.