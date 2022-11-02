https://ria.ru/20221102/konkurs-1828709047.html

Жители Донецка стали участниками конкурса "Сольное пение" в Югре

Жители Донецка стали участниками конкурса "Сольное пение" в Югре - РИА Новости, 02.11.2022

Жители Донецка стали участниками конкурса "Сольное пение" в Югре

Участниками IV Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Сольное пение", стартовавшего в Ханты-Мансийске, стали жители 14 городов страны, в том числе... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:10

2022-11-02T16:10

2022-11-02T16:10

ханты-мансийский автономный округ

донецк

ханты-мансийск

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ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Участниками IV Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Сольное пение", стартовавшего в Ханты-Мансийске, стали жители 14 городов страны, в том числе Донецка, сообщил журналистам директор департамента культуры Югры Артур Латыпов."У нас география участников очень обширная. В Ханты-Мансийск приехали представители 14 городов - от Владивостока до Донецка. Это и Москва, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Уфа. Всего 26 девушек и 16 парней", - сказал Латыпов.Как отметила заместитель генерального директора "Росконцерта" Светлана Кондратьева, Ханты-Мансийск в качестве площадки для одной из специальностей всероссийского музыкального конкурса был выбран не случайно. По ее словам, в городе работает команда, которая может правильно организовать процесс, создать необходимые условия для конкурсантов и жюри и проводить мероприятия всероссийского и международного уровней."Здесь самое большое скопление учреждений культуры на квадратный метр. Такого количества, в таком состоянии и с такой замечательной работой на самом высоком уровне редко можно столкнуться в других регионах", - подчеркнула Кондратьева.В 2022 году IV Всероссийский музыкальный конкурс проводится по специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение".Первый тур в номинации "Сольное пение" пройдет в концертно-театральном центре "Югра-Классик" с 1 по 8 ноября. Участие примут учащиеся и студенты специализированных музыкальных учебных заведений, профессиональные музыканты. Председатель жюри конкурса по специальности "Сольное пение" – народная артистка России, лауреат Государственной премии России Ольга Бородина. Лауреатов конкурса ждут денежные призы от 50 до 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221101/yugra-1828522744.html

https://ria.ru/20221101/ostrovki-1828445079.html

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ханты-мансийск

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донецк, ханты-мансийск, россия, ханты-мансийский автономный округ