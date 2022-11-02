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Жители Донецка стали участниками конкурса "Сольное пение" в Югре - РИА Новости, 02.11.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221102/konkurs-1828709047.html
Жители Донецка стали участниками конкурса "Сольное пение" в Югре
Жители Донецка стали участниками конкурса "Сольное пение" в Югре - РИА Новости, 02.11.2022
Жители Донецка стали участниками конкурса "Сольное пение" в Югре
Участниками IV Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Сольное пение", стартовавшего в Ханты-Мансийске, стали жители 14 городов страны, в том числе... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:10
2022-11-02T16:10
ханты-мансийский автономный округ
донецк
ханты-мансийск
россия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Участниками IV Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Сольное пение", стартовавшего в Ханты-Мансийске, стали жители 14 городов страны, в том числе Донецка, сообщил журналистам директор департамента культуры Югры Артур Латыпов."У нас география участников очень обширная. В Ханты-Мансийск приехали представители 14 городов - от Владивостока до Донецка. Это и Москва, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Уфа. Всего 26 девушек и 16 парней", - сказал Латыпов.Как отметила заместитель генерального директора "Росконцерта" Светлана Кондратьева, Ханты-Мансийск в качестве площадки для одной из специальностей всероссийского музыкального конкурса был выбран не случайно. По ее словам, в городе работает команда, которая может правильно организовать процесс, создать необходимые условия для конкурсантов и жюри и проводить мероприятия всероссийского и международного уровней."Здесь самое большое скопление учреждений культуры на квадратный метр. Такого количества, в таком состоянии и с такой замечательной работой на самом высоком уровне редко можно столкнуться в других регионах", - подчеркнула Кондратьева.В 2022 году IV Всероссийский музыкальный конкурс проводится по специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение".Первый тур в номинации "Сольное пение" пройдет в концертно-театральном центре "Югра-Классик" с 1 по 8 ноября. Участие примут учащиеся и студенты специализированных музыкальных учебных заведений, профессиональные музыканты. Председатель жюри конкурса по специальности "Сольное пение" – народная артистка России, лауреат Государственной премии России Ольга Бородина. Лауреатов конкурса ждут денежные призы от 50 до 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221101/yugra-1828522744.html
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РИА Новости
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донецк, ханты-мансийск, россия, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Донецк, Ханты-Мансийск, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ
16:10 02.11.2022
 
Жители Донецка стали участниками конкурса "Сольное пение" в Югре

Жители Донецка стали участниками музыкального конкурса "Сольное пение" в Югре

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка Самаровский чугас. - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Участниками IV Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Сольное пение", стартовавшего в Ханты-Мансийске, стали жители 14 городов страны, в том числе Донецка, сообщил журналистам директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.
"У нас география участников очень обширная. В Ханты-Мансийск приехали представители 14 городов - от Владивостока до Донецка. Это и Москва, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Уфа. Всего 26 девушек и 16 парней", - сказал Латыпов.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 21:22Ханты-Мансийский Автономный Округ
Стратегия развития Сургутского района Югры стала одной из лучших в России
Как отметила заместитель генерального директора "Росконцерта" Светлана Кондратьева, Ханты-Мансийск в качестве площадки для одной из специальностей всероссийского музыкального конкурса был выбран не случайно. По ее словам, в городе работает команда, которая может правильно организовать процесс, создать необходимые условия для конкурсантов и жюри и проводить мероприятия всероссийского и международного уровней.
"Здесь самое большое скопление учреждений культуры на квадратный метр. Такого количества, в таком состоянии и с такой замечательной работой на самом высоком уровне редко можно столкнуться в других регионах", - подчеркнула Кондратьева.
В 2022 году IV Всероссийский музыкальный конкурс проводится по специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение".
Первый тур в номинации "Сольное пение" пройдет в концертно-театральном центре "Югра-Классик" с 1 по 8 ноября. Участие примут учащиеся и студенты специализированных музыкальных учебных заведений, профессиональные музыканты. Председатель жюри конкурса по специальности "Сольное пение" – народная артистка России, лауреат Государственной премии России Ольга Бородина. Лауреатов конкурса ждут денежные призы от 50 до 300 тысяч рублей.
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 16:30
"Фермерские островки" открылись в Сургуте и Славянске-на-Кубани
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругДонецкХанты-МансийскРоссияХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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