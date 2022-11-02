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Два липецких района победили во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 02.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221102/konkurs-1828590650.html
Два липецких района победили во всероссийском конкурсе
Два липецких района победили во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 02.11.2022
Два липецких района победили во всероссийском конкурсе
Два района Липецкой области завоевали золото и бронзу восьмого Всероссийского конкурса муниципальных стратегий-2022 в номинации "Лучший флагманский проект",... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:50
2022-11-02T10:50
липецкая область
задонский район
елецкий район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Два района Липецкой области завоевали золото и бронзу восьмого Всероссийского конкурса муниципальных стратегий-2022 в номинации "Лучший флагманский проект", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, абсолютным победителем стал проект Задонского района "Особая экономическая зона регионального уровня туристско-рекреационного типа "Задонщина". Третье место занял Елецкий район с двумя проектами – "Развитие второго участка особой экономической зоны "Липецк" и "Расширение туристического кластера "Елец". Артамонов сообщил, что итоги конкурса были объявлены на Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге. Все представленные проекты успешно реализуются и создают благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития предпринимательства, улучшения инфраструктуры и повышения уровня жизни людей."В районах Липецкой области реализуются очень интересные проекты, направленные на развитие экономического потенциала территорий. Их оценка на всероссийском уровне является подтверждением успешности и эффективности", – сказал Артамонов.
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задонский район, елецкий район, игорь артамонов
Липецкая область, Задонский район, Елецкий район, Игорь Артамонов
10:50 02.11.2022
 

Два липецких района победили во всероссийском конкурсе

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Два района Липецкой области завоевали золото и бронзу восьмого Всероссийского конкурса муниципальных стратегий-2022 в номинации "Лучший флагманский проект", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, абсолютным победителем стал проект Задонского района "Особая экономическая зона регионального уровня туристско-рекреационного типа "Задонщина". Третье место занял Елецкий район с двумя проектами – "Развитие второго участка особой экономической зоны "Липецк" и "Расширение туристического кластера "Елец".
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Артамонов сообщил, что итоги конкурса были объявлены на Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге. Все представленные проекты успешно реализуются и создают благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития предпринимательства, улучшения инфраструктуры и повышения уровня жизни людей.
"В районах Липецкой области реализуются очень интересные проекты, направленные на развитие экономического потенциала территорий. Их оценка на всероссийском уровне является подтверждением успешности и эффективности", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЗадонский районЕлецкий районИгорь Артамонов
 
 
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