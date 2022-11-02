Два липецких района победили во всероссийском конкурсе
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Два района Липецкой области завоевали золото и бронзу восьмого Всероссийского конкурса муниципальных стратегий-2022 в номинации "Лучший флагманский проект", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, абсолютным победителем стал проект Задонского района "Особая экономическая зона регионального уровня туристско-рекреационного типа "Задонщина". Третье место занял Елецкий район с двумя проектами – "Развитие второго участка особой экономической зоны "Липецк" и "Расширение туристического кластера "Елец".
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Артамонов сообщил, что итоги конкурса были объявлены на Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге. Все представленные проекты успешно реализуются и создают благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития предпринимательства, улучшения инфраструктуры и повышения уровня жизни людей.
"В районах Липецкой области реализуются очень интересные проекты, направленные на развитие экономического потенциала территорий. Их оценка на всероссийском уровне является подтверждением успешности и эффективности", – сказал Артамонов.