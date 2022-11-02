https://ria.ru/20221102/kndr-1828581948.html

КНДР в среду запустила 17 баллистических ракет

КНДР в среду запустила 17 баллистических ракет - РИА Новости, 02.11.2022

КНДР в среду запустила 17 баллистических ракет

КНДР в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:19

2022-11-02T10:19

2022-11-02T12:01

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СЕУЛ, 2 ноя – РИА Новости. КНДР в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.По данным военных, первый этап пусков КНДР произошел в среду примерно в 06.51 (00.51 мск), когда Пхеньян пустил четыре баллистические ракеты малой дальности примерно из города Чончжу и округа Пхихён провинции Пхёнан-Пукто в сторону Жёлтого моря.Затем примерно в 08.51 (02.51) КНДР выпустила еще три баллистические ракеты малой дальности из Вонсана в провинции Канвондо в сторону Японского моря. Две из них упали в Японском море вне южнокорейской территории. Траектория полета последней была направлена на южнокорейский остров Уллындо, но она, не долетев, упала в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР практически попав в территориальные воды Южной Кореи. Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.Точка падения этой ракеты находится в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье Южной Кореи, и в 167 километрах к северо-западу от Уллындо. На острове по сигналу автоматических систем, связанных с военными радарами, примерно в 08.54 (02.54 мск) сработала воздушная тревога и сигнал жителям эвакуироваться в укрытия. Он был снят примерно в 9.00 (03.00 мск).Также в 09.12 (03.12 мск) КНДР приблизительно из уезда Нагвон, района Чонпхён, и города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря, а также из города Ончхон и деревни Хвачжин в провинции Пхёнан-Намдо, уезда Кваиль в провинции Хванхэ-Намдо в сторону Желтого моря пустила около 10 ракет класса "земля-воздух" и баллистических ракет малой дальности.Примерно в 13.27 (07.27 мск) Пхеньян также произвел из района уезда Косон в провинции Канвондо в воды Японского моря с северокорейской стороны от Северной разграничительной линии (NLL) примерно 100 артиллерийских выстрелов. Сообщается, что эта территория является частью буферной зоны, в которой по межкорейскому военному соглашению от 19 сентября 2018 года стороны договорились не производить никаких провокационных военных действий.Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.Так называемая Северная разграничительная линия (NLL) юридически не является морской границей между двумя корейскими государствами, что делает ее конфликтным районом. Вскоре после подписания перемирия в Корейской войне (1950-1953 годов), где обговаривалась только демаркационная линия на суше, линия на море была проведена в одностороннем порядке Командованием ООН. Её признает только Южная Корея, но не КНДР, которая за прошедшие десятилетия несколько раз пыталась изменить эту "границу" и сдвинуть ее южнее, в частности в Желтом море из-за этого в прошлом был ряд вооруженных столкновений между Югом и Севером.Это уже 26 испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828578747.html

https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html

https://ria.ru/20221101/kndr-1828302133.html

кндр (северная корея)

корейский полуостров

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, южная корея