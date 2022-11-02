https://ria.ru/20221102/kndr-1828578747.html

КНДР демонстрирует, что является "крепким орешком", заявил эксперт

КНДР демонстрирует, что является "крепким орешком", заявил эксперт - РИА Новости, 02.11.2022

КНДР демонстрирует, что является "крепким орешком", заявил эксперт

Пуски КНДР баллистических ракет в Японском море демонстрируют готовность страны противостоять угрозам, исходящим извне, а также свидетельствует об общем... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:09

2022-11-02T10:09

2022-11-02T10:12

в мире

дмитрий мосяков

южная корея

японское море

сеул

оон

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пуски КНДР баллистических ракет в Японском море демонстрируют готовность страны противостоять угрозам, исходящим извне, а также свидетельствует об общем нарастании военной напряженности в мире, заявил РИА Новости заведующий центром ЮВА, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков.КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Три из них точно упали в Японском море, притом одна - в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Эта ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье страны. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога."Северная Корея четко показывает, что она "крепкий орешек" и что она готова будет в любой момент дать отпор соответствующим образом любым притязаниям. Тем более только что прошли американо-южнокорейские маневры, которые опять в очередной раз разыгрывали сценарий высадки и наступления на Северную Корею. Естественно, это не может не вызывать ответной реакции", - сказал эксперт.По его словам, мир сейчас переживает нарастание общей напряженности, и страны, "которые находятся как бы "на острие" американских угроз, они в первую очередь показывают свою готовность этим угрозам противостоять".Мосяков отметил, что КНДР давно находится под жесточайшими санкциями со стороны США и как ни одна страна в мире всегда ощущает эту угрозу."Ощущение такое, что, если до этого серьезная война она как бы могла быть, но шансы на нее были не так велики. Вот эта общая милитаризация, которая сейчас происходит, она превращает войну в некое продолжение политики. То, что было крайне маловероятно, становится все более вероятным. И здесь, конечно, те страны, которые ощущают на себе первостепенные американские угрозы, они показывают, что они готовы этим угрозам противостоять", - заключил он.Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.КНДР не признает разграничительную линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН после конца Корейской войны (1950-1953). Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.

https://ria.ru/20221102/rakety-1828551715.html

https://ria.ru/20221102/kndr-1828550381.html

https://ria.ru/20221102/koreya-1828561537.html

южная корея

японское море

сеул

кндр (северная корея)

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в мире, дмитрий мосяков, южная корея, японское море, сеул, оон, кндр (северная корея)