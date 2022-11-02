https://ria.ru/20221102/kitay-1828635749.html

Си Цзиньпин призвал Пакистан вместе "стоять на правильной стороне истории"

Си Цзиньпин призвал Пакистан вместе "стоять на правильной стороне истории" - РИА Новости, 02.11.2022

Си Цзиньпин призвал Пакистан вместе "стоять на правильной стороне истории"

Китай и Пакистан, сталкиваясь с высокой степенью неопределенности в мире, должны "стоять на правильной стороне истории", поддерживать сотрудничество в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:59

2022-11-02T12:59

2022-11-02T12:59

в мире

си цзиньпин

ли кэцян

пакистан

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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Китай и Пакистан, сталкиваясь с высокой степенью неопределенности в мире, должны "стоять на правильной стороне истории", поддерживать сотрудничество в многосторонних механизмах, вести тесное взаимодействие по основным международным и региональным вопросам, а также защищать общие интересы развивающихся стран, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.Премьер Пакистана Шахбаз Шариф по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна во главе высокопоставленной делегации находится в Китае с официальным визитом 1-2 ноября. В среду утром председатель КНР Си Цзиньпин принял Шарифа в Доме народных собраний в Пекине."КНР будет твердо поддерживать Пакистан в его усилиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, интересов развития и национального достоинства, в достижении стабильности и единства, развития и процветания", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, Пекин высоко ценит то, что Исламабад стойко продвигает дружественное сотрудничество с Китаем и благодарит пакистанскую сторону за поддержку КНР в важнейших для нее вопросах."Китай выражает глубокое сочувствие народу Пакистана, пострадавшему от сильнейших наводнений. КНР предоставит дополнительную экстренную помощь, поможет в восстановлении Пакистана после стихийных бедствий, поддержит Пакистан в восстановлении сельскохозяйственного производства, укрепит сотрудничество с Пакистаном в области предотвращения стихийных бедствий и уменьшения их последствий, а также в борьбе с изменением климата", - добавил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что "сталкиваясь с высокой степенью неопределенности в мире, обе стороны должны стоять на правильной стороне истории, поддерживать сотрудничество на высоком уровне в международных многосторонних механизмах, вести тесное взаимодействие по основным международным и региональным вопросам, защищать подлинный мультилатерализм, отстаивать международную справедливость и беспристрастность, защищать общие интересы развивающихся стран"."Китай готов вместе с пакистанской стороной продвигать реализацию инициативы глобального развития и инициативы глобальной безопасности, способствовать развитию системы глобального экономического управления в более справедливом, рациональном и выгодном для всех направлении, выстраивать "сообщество единой судьбы человечества", обеспечивать надежную гарантию развития двух стран и вносить больший вклад в поддержание мира во всем мире, стабильности и общего процветания", - подчеркнул китайский лидер.

https://ria.ru/20221102/ssha-1828619835.html

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в мире, си цзиньпин, ли кэцян, пакистан, китай, пекин, мид кнр