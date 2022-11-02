https://ria.ru/20221102/kazn-1828699748.html
Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь
Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь - РИА Новости, 02.11.2022
Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь
Вопрос об отмене моратория на смертную казнь должен быть решён самими гражданами РФ, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:51
2022-11-02T15:51
2022-11-02T15:51
общество
россия
совет федерации рф
александр башкин
дмитрий медведев
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вопрос об отмене моратория на смертную казнь должен быть решён самими гражданами РФ, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.Мораторий на смертную казнь в России может быть преодолён в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей, заявил ранее в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Я полностью разделяю позицию Дмитрия Анатольевича. Убеждён, что вопрос отмены моратория на смертную казнь должен быть решён россиянами, всеми гражданами. Рано или поздно общество обязательно вернётся к этому вопросу", - сказал Башкин.Вместе с тем, по его словам, никакое решение не должно стать источником раскола российского общества. "Любое решение, которое принимает власть, любое решение должно консолидировать общество, а не становиться источником разлада или раскола", - отметил сенатор.
https://ria.ru/20220907/kazn-1815190532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, александр башкин, дмитрий медведев, смертная казнь в россии: формальность и реальность
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Александр Башкин, Дмитрий Медведев, Смертная казнь в России: формальность и реальность
Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь
Сенатор Башкин считает, что вопрос отмены моратория на казнь должны решить граждане России
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вопрос об отмене моратория на смертную казнь должен быть решён самими гражданами РФ, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Мораторий на смертную казнь в России может быть преодолён в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей, заявил ранее в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Я полностью разделяю позицию Дмитрия Анатольевича. Убеждён, что вопрос отмены моратория на смертную казнь должен быть решён россиянами, всеми гражданами. Рано или поздно общество обязательно вернётся к этому вопросу", - сказал Башкин.
Вместе с тем, по его словам, никакое решение не должно стать источником раскола российского общества. "Любое решение, которое принимает власть, любое решение должно консолидировать общество, а не становиться источником разлада или раскола", - отметил сенатор.