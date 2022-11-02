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Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь - РИА Новости, 02.11.2022
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Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь
Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь - РИА Новости, 02.11.2022
Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь
Вопрос об отмене моратория на смертную казнь должен быть решён самими гражданами РФ, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:51
2022-11-02T15:51
общество
россия
совет федерации рф
александр башкин
дмитрий медведев
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вопрос об отмене моратория на смертную казнь должен быть решён самими гражданами РФ, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.Мораторий на смертную казнь в России может быть преодолён в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей, заявил ранее в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Я полностью разделяю позицию Дмитрия Анатольевича. Убеждён, что вопрос отмены моратория на смертную казнь должен быть решён россиянами, всеми гражданами. Рано или поздно общество обязательно вернётся к этому вопросу", - сказал Башкин.Вместе с тем, по его словам, никакое решение не должно стать источником раскола российского общества. "Любое решение, которое принимает власть, любое решение должно консолидировать общество, а не становиться источником разлада или раскола", - отметил сенатор.
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общество, россия, совет федерации рф, александр башкин, дмитрий медведев, смертная казнь в россии: формальность и реальность
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Александр Башкин, Дмитрий Медведев, Смертная казнь в России: формальность и реальность
15:51 02.11.2022
 
Сенатор предложил дать жителям России решить вопрос моратория на казнь

Сенатор Башкин считает, что вопрос отмены моратория на казнь должны решить граждане России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вопрос об отмене моратория на смертную казнь должен быть решён самими гражданами РФ, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Мораторий на смертную казнь в России может быть преодолён в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей, заявил ранее в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я полностью разделяю позицию Дмитрия Анатольевича. Убеждён, что вопрос отмены моратория на смертную казнь должен быть решён россиянами, всеми гражданами. Рано или поздно общество обязательно вернётся к этому вопросу", - сказал Башкин.
Вместе с тем, по его словам, никакое решение не должно стать источником раскола российского общества. "Любое решение, которое принимает власть, любое решение должно консолидировать общество, а не становиться источником разлада или раскола", - отметил сенатор.
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ОбществоРоссияСовет Федерации РФАлександр БашкинДмитрий МедведевСмертная казнь в России: формальность и реальность
 
 
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