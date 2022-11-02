https://ria.ru/20221102/kazn-1828691459.html
Клишас заявил, что возврат к смертной казни в России невозможен
Клишас заявил, что возврат к смертной казни в России невозможен - РИА Новости, 02.11.2022
Клишас заявил, что возврат к смертной казни в России невозможен
Возврат к смертной казни невозможен, такую позицию отстаивает Конституционный суд РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:29
2022-11-02T15:29
2022-11-02T16:11
россия
андрей клишас
дмитрий медведев
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Возврат к смертной казни невозможен, такую позицию отстаивает Конституционный суд РФ, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Мораторий на смертную казнь в России может быть преодолён в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей, заявил ранее в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Возврат к смертной казни в России при действующей конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Зорькин В.Д", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
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россия, андрей клишас, дмитрий медведев, совет федерации рф
Россия, Андрей Клишас, Дмитрий Медведев, Совет Федерации РФ
15:29 02.11.2022 (обновлено: 16:11 02.11.2022)
Клишас заявил, что возврат к смертной казни в России невозможен
Клишас назвал возвращение смертной казни в России при действующей Конституции невозможным