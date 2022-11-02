https://ria.ru/20221102/kazakhstan-1828667026.html

Токаев амнистировал участников январских беспорядков в Казахстане

Токаев амнистировал участников январских беспорядков в Казахстане - РИА Новости, 02.11.2022

Токаев амнистировал участников январских беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков, сообщила в среду пресс-служба главы государства. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:10

2022-11-02T14:10

2022-11-02T14:30

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казахстан

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касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков, сообщила в среду пресс-служба главы государства."Главой государства подписан закон Республики Казахстан "Об амнистии", - говорится в сообщении.Токаев в ходе послания народу 1 сентября заявил, что принял решение провести единоразовую амнистию участников январских беспорядков, амнистия не затронет главных фигурантов, а также обвиняемых в госизмене и попытке смены власти. Согласно информации генпрокуратуры, которая ранее опубликовала соответствующий законопроект для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", под амнистию могут попасть порядка 1500 человек. Парламент Казахстана принял закон об амнистии участников январских беспорядков 27 октября.Ранее депутат мажилиса (нижней палаты) парламента республики Гульнара Бижанова поясняла, что разработчики документа определили круг лиц, подпадающих под амнистию, для этого установлен конкретный временной промежуток – с 4 по 7 января. Закон предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание лиц за такие преступления снимается судимость. Для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления предполагается сокращение сроков. Планируется также ресоциализация освобожденных. Это трудоустройство, оказание медицинской помощи, оформление документов. Террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков и лица, совершившие пытки, не будут амнистированы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220622/besporyadki-1797190098.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев