https://ria.ru/20221102/izlozhenie-1828755300.html
ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения
ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения - РИА Новости, 02.11.2022
ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил открытый банк текстов для итогового изложения, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:13
2022-11-02T18:13
2022-11-02T18:18
общество
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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образование - общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил открытый банк текстов для итогового изложения, сообщается в официальном Telegram-канале Рособрнадзора."Федеральный институт педагогических измерений разместил на своем сайте открытый банк текстов для итогового изложения", - говорится в сообщении.Отмечается, что банк содержит более 300 текстов, распределенных по трем разделам: "Нравственные ценности", "Мир природы" и "Страницы истории".Поясняется, что с этого учебного года итоговое изложение будет проводиться с использованием текстов из данного банка, который в дальнейшем будет пополняться.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Образование, Образование - Общество, Дети, Школа, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Экзамены
18:13 02.11.2022 (обновлено: 18:18 02.11.2022)
ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения
ФИПИ разместил на своем сайте открытый банк текстов для итогового изложения