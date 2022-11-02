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ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения - РИА Новости, 02.11.2022
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ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения
ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения - РИА Новости, 02.11.2022
ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил открытый банк текстов для итогового изложения, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:13
2022-11-02T18:18
общество
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
образование
образование - общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил открытый банк текстов для итогового изложения, сообщается в официальном Telegram-канале Рособрнадзора."Федеральный институт педагогических измерений разместил на своем сайте открытый банк текстов для итогового изложения", - говорится в сообщении.Отмечается, что банк содержит более 300 текстов, распределенных по трем разделам: "Нравственные ценности", "Мир природы" и "Страницы истории".Поясняется, что с этого учебного года итоговое изложение будет проводиться с использованием текстов из данного банка, который в дальнейшем будет пополняться.
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общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, образование, образование - общество, дети, школа, единый государственный экзамен (егэ), экзамены
Общество, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Образование, Образование - Общество, Дети, Школа, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Экзамены
18:13 02.11.2022 (обновлено: 18:18 02.11.2022)
 
ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения

ФИПИ разместил на своем сайте открытый банк текстов для итогового изложения

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУчащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил открытый банк текстов для итогового изложения, сообщается в официальном Telegram-канале Рособрнадзора.
"Федеральный институт педагогических измерений разместил на своем сайте открытый банк текстов для итогового изложения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банк содержит более 300 текстов, распределенных по трем разделам: "Нравственные ценности", "Мир природы" и "Страницы истории".
Поясняется, что с этого учебного года итоговое изложение будет проводиться с использованием текстов из данного банка, который в дальнейшем будет пополняться.
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ОбществоФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияОбразованиеОбразование - ОбществоДетиШколаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Экзамены
 
 
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