https://ria.ru/20221102/izlozhenie-1828755300.html

ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения

ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения - РИА Новости, 02.11.2022

ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил открытый банк текстов для итогового изложения, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:13

2022-11-02T18:13

2022-11-02T18:18

общество

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

образование

образование - общество

дети

школа

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил открытый банк текстов для итогового изложения, сообщается в официальном Telegram-канале Рособрнадзора."Федеральный институт педагогических измерений разместил на своем сайте открытый банк текстов для итогового изложения", - говорится в сообщении.Отмечается, что банк содержит более 300 текстов, распределенных по трем разделам: "Нравственные ценности", "Мир природы" и "Страницы истории".Поясняется, что с этого учебного года итоговое изложение будет проводиться с использованием текстов из данного банка, который в дальнейшем будет пополняться.

https://ria.ru/20221024/cd-1826328823.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, образование, образование - общество, дети, школа, единый государственный экзамен (егэ), экзамены