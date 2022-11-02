https://ria.ru/20221102/inflyatsiya-1828777497.html

Недельная инфляция в России составила 0,07 процента

Недельная инфляция в России составила 0,07 процента - РИА Новости, 02.11.2022

Недельная инфляция в России составила 0,07 процента

Недельная инфляция в РФ составила 0,07% против 0,08% неделей ранее, с начала года по 31 октября потребительские цены выросли на 10,71%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:07

2022-11-02T19:07

2022-11-02T19:07

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

продукты

цены

инфляция

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ составила 0,07% против 0,08% неделей ранее, с начала года по 31 октября потребительские цены выросли на 10,71%, сообщил в среду Росстат."За период с 25 по 31 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,07%, с начала октября – 100,23%, с начала года – 110,71%", - говорится в сообщении.Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился - на неделе с 25 по 31 октября она подорожала на 1,7% после 1,5% на предыдущей неделе. В том числе помидоры подорожали на 6,1%, огурцы – на 3,6%, бананы – на 2,5%, капуста и свекла – на 0,4%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,7%, морковь – на 0,5%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 15 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевела гречка - на 0,76%; следом идут шоколадные конфеты и сахар - они снизились в цене в среднем на 0,54% и 0,5% соответственно. Подсолнечное масло подешевело на 0,48%, соль - на 0,41%, мука - на 0,38%, мясные консервы для детского питания - на 0,32%. Кроме того, подешевели маргарин, вермишель и баранина - на 0,2%, а также рис - на 0,1%.Подорожание наблюдалось по 19 наименованиям продуктов. На отчетной неделе сильнее всего вырос в цене чай - на 0,78%. При этом рост цен на яйца резко замедлился - до 0,64% с 1,85% неделей ранее. Вареные колбасы и масло сливочное выросли в цене в среднем на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, молоко пастеризованное – на 0,3%, сосиски, сардельки – на 0,2%, говядина, свинина, рыба мороженая, молоко стерилизованное, фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, а также макаронные изделия – на 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожали сухие корма для домашних животных – рост цен на них ускорился до 1,4% с 0,58% на предыдущей неделе. Спички прибавили в цена 0,43%, зубные щетки - на 0,28%, туалетная бумага - на 0,19%, хозяйственное мыло, шампуни и женские гигиенические прокладки - на 0,1%. Цены на пасты зубные снизились на 0,2%, подгузники – на 0,1%.Росстат также зафиксировал на неделе с 24 по 31 октября рост цен на мужские кроссовки - на 0,39%, мужские носки - на 0,27%, мужские майки и футболки - на 0,21%.Смартфоны подешевели на 0,88%, телевизоры - на 0,19%, электропылесосы - на 0,1%. Легковые автомобили как отечественные, так и иностранные - выросли в цене на 0,01%. Цены на бензин автомобильный не изменились, дизельное топливо – выросли на 0,2%.Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на мазь "Левомеколь", анальгин, поливитамины, препарат от кашля "Ренгалин" и другие. Подешевели - валидол, комбинированные анальгетики и противовирусный "Эргоферон".Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 1,17% (неделей ранее - на 2,86%).

https://ria.ru/20221101/magaziny-1828294974.html

https://ria.ru/20221101/vegany-1828162724.html

https://ria.ru/20221021/ekonomika-1825540513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, цены, инфляция