https://ria.ru/20221102/granitsa-1828819913.html
В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года
В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года - РИА Новости, 02.11.2022
В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:53
2022-11-02T22:53
2022-11-02T22:54
владимир зеленский
украина
совет федерации рф
россия
киев
константин косачев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны безопасность ему не гарантирована."Зеленский в интервью чешскому телевидению рассказал, что хочет съездить на море в Крым. Условием же для переговоров с Россией назвал возврат к границам 1991 года", - написал политик в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, есть только один способ установить реальное прохождение линии между правдой и ложью, между добром и злом, между правильной и противоположной сторонами истории. "Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной, отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль границ 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая", - отметил он.Косачев уверен, что "со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности". Но только со своей стороны."Дальше наступит реальность. Отвергнут. Вынесут. Разорвут. Потому что там - люди в Крыму и "вдоль границ 1991 года", которых украинские националисты до и во время Зеленского лишили родины, присвоив ее себе, лишили достоинства, оставив его только за "богоизбранными", лишили гипотетически общего для Украины многонационального будущего, в идеалах которого до того воспитывались мы все - но, как выясняется, с разным с точки зрения элементарной человеческой морали результатом", - подчеркнул законодатель.И будут отвергать не только сейчас, но и всегда после, "пока украинские националисты не поймут (не будут заставлены понять), что родина, достоинство и будущее (увы, более не общее) есть не только и не столько у них", написал сенатор.Сколько бы американских и европейских миллиардов ни было вложено в украинский проект, важный для кого-то геополитически, но начисто лишенный по-настоящему человеческой ценностной основы. И в силу этого - не имеющий будущего, отметил парламентарий."А Россия - защищает людей, живущих в Крыму и "вдоль границ 1991 года", защищает от украинских националистов, прорвавшихся во власть с лозунгом "Украина для украинцев". Нигде и никогда националистические лозунги не уберегли многонациональную нацию от распада. Примеров - море. Украина - очередная песчинка", - заключил политик.
https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html
https://ria.ru/20221102/otnosheniya-1828671360.html
https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828662476.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bde246f772698fad6a7fd5446665f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, совет федерации рф, россия, киев, константин косачев, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Совет Федерации РФ, Россия, Киев, Константин Косачев, В мире
22:53 02.11.2022 (обновлено: 22:54 02.11.2022)
В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил
Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны безопасность ему не гарантирована.
"Зеленский в интервью чешскому телевидению рассказал, что хочет съездить на море в Крым. Условием же для переговоров с Россией
назвал возврат к границам 1991 года", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, есть только один способ установить реальное прохождение линии между правдой и ложью, между добром и злом, между правильной и противоположной сторонами истории. "Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной, отважиться, выехать из Киева
и проехаться вдоль границ 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая", - отметил он.
Косачев уверен, что "со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности". Но только со своей стороны.
"Дальше наступит реальность. Отвергнут. Вынесут. Разорвут. Потому что там - люди в Крыму и "вдоль границ 1991 года", которых украинские националисты до и во время Зеленского лишили родины, присвоив ее себе, лишили достоинства, оставив его только за "богоизбранными", лишили гипотетически общего для Украины многонационального будущего, в идеалах которого до того воспитывались мы все - но, как выясняется, с разным с точки зрения элементарной человеческой морали результатом", - подчеркнул законодатель.
И будут отвергать не только сейчас, но и всегда после, "пока украинские националисты не поймут (не будут заставлены понять), что родина, достоинство и будущее (увы, более не общее) есть не только и не столько у них", написал сенатор.
Сколько бы американских и европейских миллиардов ни было вложено в украинский проект, важный для кого-то геополитически, но начисто лишенный по-настоящему человеческой ценностной основы. И в силу этого - не имеющий будущего, отметил парламентарий.
"А Россия - защищает людей, живущих в Крыму и "вдоль границ 1991 года", защищает от украинских националистов, прорвавшихся во власть с лозунгом "Украина для украинцев". Нигде и никогда националистические лозунги не уберегли многонациональную нацию от распада. Примеров - море. Украина - очередная песчинка", - заключил политик.