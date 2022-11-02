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В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года - РИА Новости, 02.11.2022
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В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года
В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года - РИА Новости, 02.11.2022
В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:53
2022-11-02T22:54
владимир зеленский
украина
совет федерации рф
россия
киев
константин косачев
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны безопасность ему не гарантирована."Зеленский в интервью чешскому телевидению рассказал, что хочет съездить на море в Крым. Условием же для переговоров с Россией назвал возврат к границам 1991 года", - написал политик в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, есть только один способ установить реальное прохождение линии между правдой и ложью, между добром и злом, между правильной и противоположной сторонами истории. "Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной, отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль границ 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая", - отметил он.Косачев уверен, что "со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности". Но только со своей стороны."Дальше наступит реальность. Отвергнут. Вынесут. Разорвут. Потому что там - люди в Крыму и "вдоль границ 1991 года", которых украинские националисты до и во время Зеленского лишили родины, присвоив ее себе, лишили достоинства, оставив его только за "богоизбранными", лишили гипотетически общего для Украины многонационального будущего, в идеалах которого до того воспитывались мы все - но, как выясняется, с разным с точки зрения элементарной человеческой морали результатом", - подчеркнул законодатель.И будут отвергать не только сейчас, но и всегда после, "пока украинские националисты не поймут (не будут заставлены понять), что родина, достоинство и будущее (увы, более не общее) есть не только и не столько у них", написал сенатор.Сколько бы американских и европейских миллиардов ни было вложено в украинский проект, важный для кого-то геополитически, но начисто лишенный по-настоящему человеческой ценностной основы. И в силу этого - не имеющий будущего, отметил парламентарий."А Россия - защищает людей, живущих в Крыму и "вдоль границ 1991 года", защищает от украинских националистов, прорвавшихся во власть с лозунгом "Украина для украинцев". Нигде и никогда националистические лозунги не уберегли многонациональную нацию от распада. Примеров - море. Украина - очередная песчинка", - заключил политик.
https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html
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владимир зеленский, украина, совет федерации рф, россия, киев, константин косачев, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Совет Федерации РФ, Россия, Киев, Константин Косачев, В мире
22:53 02.11.2022 (обновлено: 22:54 02.11.2022)
 
В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года

Вице-спикер Совфеда Косачев предложил Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны безопасность ему не гарантирована.
"Зеленский в интервью чешскому телевидению рассказал, что хочет съездить на море в Крым. Условием же для переговоров с Россией назвал возврат к границам 1991 года", - написал политик в своем Telegram-канале.
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В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем
По мнению сенатора, есть только один способ установить реальное прохождение линии между правдой и ложью, между добром и злом, между правильной и противоположной сторонами истории. "Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной, отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль границ 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая", - отметил он.
Косачев уверен, что "со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности". Но только со своей стороны.
"Дальше наступит реальность. Отвергнут. Вынесут. Разорвут. Потому что там - люди в Крыму и "вдоль границ 1991 года", которых украинские националисты до и во время Зеленского лишили родины, присвоив ее себе, лишили достоинства, оставив его только за "богоизбранными", лишили гипотетически общего для Украины многонационального будущего, в идеалах которого до того воспитывались мы все - но, как выясняется, с разным с точки зрения элементарной человеческой морали результатом", - подчеркнул законодатель.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Зеленский заявил о важности "прагматичности" в отношениях с Россией
И будут отвергать не только сейчас, но и всегда после, "пока украинские националисты не поймут (не будут заставлены понять), что родина, достоинство и будущее (увы, более не общее) есть не только и не столько у них", написал сенатор.
Сколько бы американских и европейских миллиардов ни было вложено в украинский проект, важный для кого-то геополитически, но начисто лишенный по-настоящему человеческой ценностной основы. И в силу этого - не имеющий будущего, отметил парламентарий.
"А Россия - защищает людей, живущих в Крыму и "вдоль границ 1991 года", защищает от украинских националистов, прорвавшихся во власть с лозунгом "Украина для украинцев". Нигде и никогда националистические лозунги не уберегли многонациональную нацию от распада. Примеров - море. Украина - очередная песчинка", - заключил политик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Владимир ЗеленскийУкраинаСовет Федерации РФРоссияКиевКонстантин КосачевВ мире
 
 
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