https://ria.ru/20221102/granitsa-1828819913.html

В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года

В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года - РИА Новости, 02.11.2022

В Совфеде предложили Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:53

2022-11-02T22:53

2022-11-02T22:54

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны безопасность ему не гарантирована."Зеленский в интервью чешскому телевидению рассказал, что хочет съездить на море в Крым. Условием же для переговоров с Россией назвал возврат к границам 1991 года", - написал политик в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, есть только один способ установить реальное прохождение линии между правдой и ложью, между добром и злом, между правильной и противоположной сторонами истории. "Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной, отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль границ 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая", - отметил он.Косачев уверен, что "со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности". Но только со своей стороны."Дальше наступит реальность. Отвергнут. Вынесут. Разорвут. Потому что там - люди в Крыму и "вдоль границ 1991 года", которых украинские националисты до и во время Зеленского лишили родины, присвоив ее себе, лишили достоинства, оставив его только за "богоизбранными", лишили гипотетически общего для Украины многонационального будущего, в идеалах которого до того воспитывались мы все - но, как выясняется, с разным с точки зрения элементарной человеческой морали результатом", - подчеркнул законодатель.И будут отвергать не только сейчас, но и всегда после, "пока украинские националисты не поймут (не будут заставлены понять), что родина, достоинство и будущее (увы, более не общее) есть не только и не столько у них", написал сенатор.Сколько бы американских и европейских миллиардов ни было вложено в украинский проект, важный для кого-то геополитически, но начисто лишенный по-настоящему человеческой ценностной основы. И в силу этого - не имеющий будущего, отметил парламентарий."А Россия - защищает людей, живущих в Крыму и "вдоль границ 1991 года", защищает от украинских националистов, прорвавшихся во власть с лозунгом "Украина для украинцев". Нигде и никогда националистические лозунги не уберегли многонациональную нацию от распада. Примеров - море. Украина - очередная песчинка", - заключил политик.

https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html

https://ria.ru/20221102/otnosheniya-1828671360.html

https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828662476.html

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владимир зеленский, украина, совет федерации рф, россия, киев, константин косачев, в мире