https://ria.ru/20221102/granitsa-1828638047.html
Казахстан ратифицировал договор с Туркменией о делимитации границы
Казахстан ратифицировал договор с Туркменией о делимитации границы - РИА Новости, 02.11.2022
Казахстан ратифицировал договор с Туркменией о делимитации границы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:07
2022-11-02T13:07
2022-11-02T13:07
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АСТАНА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, сообщила в среду пресс-служба главы государства."Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море", - говорится в сообщении.Казахстан и Туркмения подписали договор 25 октября 2021 года по итогам государственного визита Токаева в Ашхабад.Парламент Казахстана ратифицировал договор 20 октября этого года.Ранее комитет по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхней палаты) парламента Казахстана сообщал, что документ определяет прохождение линии государственной границы между двумя странами на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды, и линии разграничения смежных участков рыболовных зон. Линии разграничения построены по принципу срединной линии – общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями.Общая протяженность государственной границы между Казахстаном и Туркменией составляет 458 километров.
https://ria.ru/20221028/konflikt-1827672659.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, туркмения, каспийское море, парламент казахстана
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Туркмения, Каспийское море, Парламент Казахстана
Казахстан ратифицировал договор с Туркменией о делимитации границы
Токаев ратифицировал договор о делимитации границ с Туркменистаном на Каспийском море
АСТАНА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море", - говорится в сообщении.
Казахстан и Туркмения подписали договор 25 октября 2021 года по итогам государственного визита Токаева в Ашхабад
.
Парламент Казахстана
ратифицировал договор 20 октября этого года.
Ранее комитет по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхней палаты) парламента Казахстана сообщал, что документ определяет прохождение линии государственной границы между двумя странами на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды, и линии разграничения смежных участков рыболовных зон. Линии разграничения построены по принципу срединной линии – общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями.
Общая протяженность государственной границы между Казахстаном и Туркменией составляет 458 километров.