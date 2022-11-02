https://ria.ru/20221102/granitsa-1828638047.html

Казахстан ратифицировал договор с Туркменией о делимитации границы

Казахстан ратифицировал договор с Туркменией о делимитации границы - РИА Новости, 02.11.2022

Казахстан ратифицировал договор с Туркменией о делимитации границы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:07

2022-11-02T13:07

2022-11-02T13:07

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

туркмения

каспийское море

парламент казахстана

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АСТАНА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, сообщила в среду пресс-служба главы государства."Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море", - говорится в сообщении.Казахстан и Туркмения подписали договор 25 октября 2021 года по итогам государственного визита Токаева в Ашхабад.Парламент Казахстана ратифицировал договор 20 октября этого года.Ранее комитет по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхней палаты) парламента Казахстана сообщал, что документ определяет прохождение линии государственной границы между двумя странами на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды, и линии разграничения смежных участков рыболовных зон. Линии разграничения построены по принципу срединной линии – общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями.Общая протяженность государственной границы между Казахстаном и Туркменией составляет 458 километров.

https://ria.ru/20221028/konflikt-1827672659.html

https://ria.ru/20221027/granitsa-1827239180.html

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туркмения

каспийское море

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, туркмения, каспийское море, парламент казахстана