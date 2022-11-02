22:27 02.11.2022 (обновлено: 23:17 02.11.2022)
Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал Тракью возможным местом строительства газового хаба
Газовый хаб. Архивное фото
АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
"По месту, скорее всего, самое удобное, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведет соответствующую работу с российскими партнерами", — уточнил глава государства.
Ранее в среду агентство Anadolu сообщило, что дорожная карта по этому проекту может появиться к концу года.
Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше.
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Позднее на встрече с турецким лидером Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски". Как отметил Тайип Эрдоган, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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