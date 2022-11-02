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Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции - РИА Новости, 02.11.2022
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Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции
Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции - РИА Новости, 02.11.2022
Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции
Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:27
2022-11-02T23:17
турция
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
владимир путин
черное море
реджеп тайип эрдоган
северный поток
северный поток — 2
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АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber."По месту, скорее всего, самое удобное, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведет соответствующую работу с российскими партнерами", — уточнил глава государства.Ранее в среду агентство Anadolu сообщило, что дорожная карта по этому проекту может появиться к концу года. Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше.Позднее на встрече с турецким лидером Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски". Как отметил Тайип Эрдоган, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20221027/gaz-1827132291.html
https://ria.ru/20221022/turtsiya-1825870524.html
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турция, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, черное море, реджеп тайип эрдоган, северный поток, северный поток — 2, германия, в мире
Турция, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Владимир Путин, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Северный поток, Северный поток — 2, Германия, В мире
22:27 02.11.2022 (обновлено: 23:17 02.11.2022)
 
Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал Тракью возможным местом строительства газового хаба

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
"По месту, скорее всего, самое удобное, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведет соответствующую работу с российскими партнерами", — уточнил глава государства.
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Ранее в среду агентство Anadolu сообщило, что дорожная карта по этому проекту может появиться к концу года.
Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше.
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Позднее на встрече с турецким лидером Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски". Как отметил Тайип Эрдоган, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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