https://ria.ru/20221102/gaz-1828816739.html

Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции

Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции - РИА Новости, 02.11.2022

Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции

Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:27

2022-11-02T22:27

2022-11-02T23:17

турция

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

владимир путин

черное море

реджеп тайип эрдоган

северный поток

северный поток — 2

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АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber."По месту, скорее всего, самое удобное, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведет соответствующую работу с российскими партнерами", — уточнил глава государства.Ранее в среду агентство Anadolu сообщило, что дорожная карта по этому проекту может появиться к концу года. Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше.Позднее на встрече с турецким лидером Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски". Как отметил Тайип Эрдоган, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20221027/gaz-1827132291.html

https://ria.ru/20221022/turtsiya-1825870524.html

https://ria.ru/20221022/khab-1825869225.html

турция

россия

черное море

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, черное море, реджеп тайип эрдоган, северный поток, северный поток — 2, германия, в мире