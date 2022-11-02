https://ria.ru/20221102/flagi-1828566200.html

Флаги четырех новых регионов России установят в среду в Совфеде

Флаги четырех новых регионов России установят в среду в Совфеде - РИА Новости, 02.11.2022

Флаги четырех новых регионов России установят в среду в Совфеде

Флаги четырёх новых регионов - ДНР , ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - установят в среду на первом этаже Совета Федерации, сообщила пресс-служба Совфеда. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:23

2022-11-02T09:23

2022-11-02T09:33

валентина матвиенко

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Флаги четырёх новых регионов - ДНР , ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - установят в среду на первом этаже Совета Федерации, сообщила пресс-служба Совфеда.Флаги установят солдаты роты почетного караула."Проведет торжественную церемонию председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Официальные символы четырех субъектов Российской Федерации в галерее флагов Совета Федерации установят солдаты роты почетного караула", - отметили в пресс-службе.Церемония пройдёт в преддверии Дня народного единства.В холле первого этажа верхней палаты с 2012 года установлены флаги всех российских регионов.

https://ria.ru/20221025/flag-1826450199.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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валентина матвиенко, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, политика