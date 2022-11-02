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Флаги четырех новых регионов России установят в среду в Совфеде - РИА Новости, 02.11.2022
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Флаги четырех новых регионов России установят в среду в Совфеде
Флаги четырех новых регионов России установят в среду в Совфеде - РИА Новости, 02.11.2022
Флаги четырех новых регионов России установят в среду в Совфеде
Флаги четырёх новых регионов - ДНР , ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - установят в среду на первом этаже Совета Федерации, сообщила пресс-служба Совфеда. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:23
2022-11-02T09:33
валентина матвиенко
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Флаги четырёх новых регионов - ДНР , ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - установят в среду на первом этаже Совета Федерации, сообщила пресс-служба Совфеда.Флаги установят солдаты роты почетного караула."Проведет торжественную церемонию председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Официальные символы четырех субъектов Российской Федерации в галерее флагов Совета Федерации установят солдаты роты почетного караула", - отметили в пресс-службе.Церемония пройдёт в преддверии Дня народного единства.В холле первого этажа верхней палаты с 2012 года установлены флаги всех российских регионов.
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валентина матвиенко, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, политика
Валентина Матвиенко, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Политика
09:23 02.11.2022 (обновлено: 09:33 02.11.2022)
 
Флаги четырех новых регионов России установят в среду в Совфеде

В преддверии Дня народного единства в здании Совфеда установят флаги новых регионов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Флаги четырёх новых регионов - ДНР , ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - установят в среду на первом этаже Совета Федерации, сообщила пресс-служба Совфеда.
Флаги установят солдаты роты почетного караула.
"Проведет торжественную церемонию председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Официальные символы четырех субъектов Российской Федерации в галерее флагов Совета Федерации установят солдаты роты почетного караула", - отметили в пресс-службе.
Церемония пройдёт в преддверии Дня народного единства.
В холле первого этажа верхней палаты с 2012 года установлены флаги всех российских регионов.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 10:44
Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики
 
Валентина МатвиенкоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФПолитика
 
 
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