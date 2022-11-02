https://ria.ru/20221102/dtp-1828816082.html

В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок

В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 02.11.2022

В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок

Автомобиль Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Подмосковья, водителя иномарки направили на медосвидетельствование,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:20

2022-11-02T22:20

2022-11-02T22:20

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

renault logan

дети

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автомобиль Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Подмосковья, водителя иномарки направили на медосвидетельствование, сообщается на сайте ГУМВД по Московской области.Как рассказали в главке, авария произошла в среду около 20.00 на автодороге Панино-Малино."По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем марки Renault, совершил наезд на женщину 1949 и девочку 2016 годов рождения, передвигавшихся по проезжей части. В результате ДТП пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что водителя направили на медосвидетельствование.Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.

https://ria.ru/20221102/dtp-1828743752.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), renault logan, дети