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В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 02.11.2022
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В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок
В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 02.11.2022
В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок
Автомобиль Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Подмосковья, водителя иномарки направили на медосвидетельствование,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:20
2022-11-02T22:20
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
renault logan
дети
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автомобиль Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Подмосковья, водителя иномарки направили на медосвидетельствование, сообщается на сайте ГУМВД по Московской области.Как рассказали в главке, авария произошла в среду около 20.00 на автодороге Панино-Малино."По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем марки Renault, совершил наезд на женщину 1949 и девочку 2016 годов рождения, передвигавшихся по проезжей части. В результате ДТП пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что водителя направили на медосвидетельствование.Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), renault logan, дети
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Renault Logan, Дети
22:20 02.11.2022
 
В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок

ГУМВД: в Раменском горокруге Подмосковья легковушка насмерть сбила женщину и ребенка

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автомобиль Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Подмосковья, водителя иномарки направили на медосвидетельствование, сообщается на сайте ГУМВД по Московской области.
Как рассказали в главке, авария произошла в среду около 20.00 на автодороге Панино-Малино.
"По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем марки Renault, совершил наезд на женщину 1949 и девочку 2016 годов рождения, передвигавшихся по проезжей части. В результате ДТП пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что водителя направили на медосвидетельствование.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)Renault LoganДети
 
 
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