https://ria.ru/20221102/dtp-1828816082.html
В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок
В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 02.11.2022
В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок
Автомобиль Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Подмосковья, водителя иномарки направили на медосвидетельствование,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:20
2022-11-02T22:20
2022-11-02T22:20
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
renault logan
дети
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автомобиль Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Подмосковья, водителя иномарки направили на медосвидетельствование, сообщается на сайте ГУМВД по Московской области.Как рассказали в главке, авария произошла в среду около 20.00 на автодороге Панино-Малино."По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем марки Renault, совершил наезд на женщину 1949 и девочку 2016 годов рождения, передвигавшихся по проезжей части. В результате ДТП пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что водителя направили на медосвидетельствование.Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.
https://ria.ru/20221102/dtp-1828743752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), renault logan, дети
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Renault Logan, Дети
В Подмосковье в ДТП погибли женщина и ребенок
ГУМВД: в Раменском горокруге Подмосковья легковушка насмерть сбила женщину и ребенка
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Автомобиль Renault насмерть задавил девочку и женщину в Раменском городском округе Подмосковья, водителя иномарки направили на медосвидетельствование, сообщается на сайте ГУМВД по Московской области.
Как рассказали в главке, авария произошла в среду около 20.00 на автодороге Панино-Малино.
"По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем марки Renault, совершил наезд на женщину 1949 и девочку 2016 годов рождения, передвигавшихся по проезжей части. В результате ДТП пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что водителя направили на медосвидетельствование.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, подчеркнули в главке.