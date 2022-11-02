https://ria.ru/20221102/donos-1828560111.html
Легойда опроверг данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов
Легойда опроверг данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов - РИА Новости, 02.11.2022
Легойда опроверг данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов
Домыслы о том, что священники будут доносить на гомосексуалистов, пришедших к ним на исповедь, распространяются противниками закона о запрете ЛГБТ-пропаганды,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:29
2022-11-02T08:29
2022-11-02T08:29
русская православная церковь
московский патриархат
владимир легойда
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Домыслы о том, что священники будут доносить на гомосексуалистов, пришедших к ним на исповедь, распространяются противниками закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду."Подобного рода домыслы (что священники, сталкивающиеся на исповеди со скрытыми гомосексуалистами, должны заявлять об этом в правоохранительные органы – ред.) распространяют те, кто сознательно хочет скомпрометировать закон, защищающий ценности семьи, еще до того, как он вступил в действие. Никакой священник не может открывать тайну исповеди и не должен отказывать в духовной помощи человеку, ставшему жертвой содомского греха, как, впрочем, и любого другого греха. Это противоречит самой природе священства", - сказал Легойда.По его словам, любой здравомыслящий человек "не будет заниматься каким-то поиском "скрытых" гомосексуалистов"."Это (поиск "скрытых" гомосексуалистов – ред.) может быть только манией, и закон, который защищает публичное пространство и исключает вмешательство в частную жизнь, для этого не создает никаких оснований", - заключил представитель РПЦ.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
https://ria.ru/20221102/rpts-1828554828.html
https://ria.ru/20221102/rpts-1828552986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, московский патриархат, владимир легойда, вячеслав володин, госдума рф, общество
Русская православная церковь, Московский Патриархат, Владимир Легойда, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Легойда опроверг данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов
Легойда назвал данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов домыслами
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Домыслы о том, что священники будут доносить на гомосексуалистов, пришедших к ним на исповедь, распространяются противниками закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Госдума
в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. РПЦ
поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин
допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду.
"Подобного рода домыслы (что священники, сталкивающиеся на исповеди со скрытыми гомосексуалистами, должны заявлять об этом в правоохранительные органы – ред.) распространяют те, кто сознательно хочет скомпрометировать закон, защищающий ценности семьи, еще до того, как он вступил в действие. Никакой священник не может открывать тайну исповеди и не должен отказывать в духовной помощи человеку, ставшему жертвой содомского греха, как, впрочем, и любого другого греха. Это противоречит самой природе священства", - сказал Легойда.
По его словам, любой здравомыслящий человек "не будет заниматься каким-то поиском "скрытых" гомосексуалистов".
"Это (поиск "скрытых" гомосексуалистов – ред.) может быть только манией, и закон, который защищает публичное пространство и исключает вмешательство в частную жизнь, для этого не создает никаких оснований", - заключил представитель РПЦ.