Рейтинг@Mail.ru
Легойда опроверг данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/donos-1828560111.html
Легойда опроверг данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов
Легойда опроверг данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов - РИА Новости, 02.11.2022
Легойда опроверг данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов
Домыслы о том, что священники будут доносить на гомосексуалистов, пришедших к ним на исповедь, распространяются противниками закона о запрете ЛГБТ-пропаганды,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:29
2022-11-02T08:29
русская православная церковь
московский патриархат
владимир легойда
вячеслав володин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795688437_0:205:3070:1931_1920x0_80_0_0_4116da7b7d653455143a32a289284c6b.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Домыслы о том, что священники будут доносить на гомосексуалистов, пришедших к ним на исповедь, распространяются противниками закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду."Подобного рода домыслы (что священники, сталкивающиеся на исповеди со скрытыми гомосексуалистами, должны заявлять об этом в правоохранительные органы – ред.) распространяют те, кто сознательно хочет скомпрометировать закон, защищающий ценности семьи, еще до того, как он вступил в действие. Никакой священник не может открывать тайну исповеди и не должен отказывать в духовной помощи человеку, ставшему жертвой содомского греха, как, впрочем, и любого другого греха. Это противоречит самой природе священства", - сказал Легойда.По его словам, любой здравомыслящий человек "не будет заниматься каким-то поиском "скрытых" гомосексуалистов"."Это (поиск "скрытых" гомосексуалистов – ред.) может быть только манией, и закон, который защищает публичное пространство и исключает вмешательство в частную жизнь, для этого не создает никаких оснований", - заключил представитель РПЦ.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды &gt;&gt;
https://ria.ru/20221102/rpts-1828554828.html
https://ria.ru/20221102/rpts-1828552986.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795688437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa5548618db8602beb3d6e17289d031d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, московский патриархат, владимир легойда, вячеслав володин, госдума рф, общество
Русская православная церковь, Московский Патриархат, Владимир Легойда, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
08:29 02.11.2022
 
Легойда опроверг данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов

Легойда назвал данные о доносах священников на скрытых гомосексуалистов домыслами

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГлава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Домыслы о том, что священники будут доносить на гомосексуалистов, пришедших к ним на исповедь, распространяются противниками закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду.
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
07:12Религия
В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство
"Подобного рода домыслы (что священники, сталкивающиеся на исповеди со скрытыми гомосексуалистами, должны заявлять об этом в правоохранительные органы – ред.) распространяют те, кто сознательно хочет скомпрометировать закон, защищающий ценности семьи, еще до того, как он вступил в действие. Никакой священник не может открывать тайну исповеди и не должен отказывать в духовной помощи человеку, ставшему жертвой содомского греха, как, впрочем, и любого другого греха. Это противоречит самой природе священства", - сказал Легойда.
По его словам, любой здравомыслящий человек "не будет заниматься каким-то поиском "скрытых" гомосексуалистов".
"Это (поиск "скрытых" гомосексуалистов – ред.) может быть только манией, и закон, который защищает публичное пространство и исключает вмешательство в частную жизнь, для этого не создает никаких оснований", - заключил представитель РПЦ.
Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
06:05Религия
В РПЦ назвали публичные каминг-ауты пропагандой ЛГБТ
 
Русская православная церковьМосковский ПатриархатВладимир ЛегойдаВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала