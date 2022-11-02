https://ria.ru/20221102/dnr-1828552658.html
Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР
Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР - РИА Новости, 02.11.2022
Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР
Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории Донецкой Народной Республики Арест Давтян назначен краевым министром природных... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T06:00
2022-11-02T06:00
2022-11-02T06:00
приморский край
торез
донецкая народная республика
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/96/1554959683_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_da6a10b014cd7c7c583d19282f36b81b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории Донецкой Народной Республики Арест Давтян назначен краевым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.В пресс-службе отметили, что в 2022 году Давтян возглавил представительство региона в городе-побратиме края Торезе. Чиновник "руководил процессами восстановления инфраструктуры и оказания помощи населенному пункту". За работу на территории ДНР Давтяна представили к почетной грамоте президента Российской Федерации.Давтян родился в 1991 году, высшее образование получил в Дальневосточном федеральном университете. С 2016 года занимает различные должности в государственных органах власти Приморья, добавили в пресс-службе правительства края.
https://ria.ru/20220517/dispanserizatsiya-1788927050.html
приморский край
торез
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/96/1554959683_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4fef105df30deddeb68589722a656493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, торез, донецкая народная республика, дальневосточный федеральный университет
Приморский край, Торез, Донецкая Народная Республика, Дальневосточный федеральный университет
Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР
Возглавлявший представительство Приморского края Давтян получил пост министра в ДНР