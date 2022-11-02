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Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР - РИА Новости, 02.11.2022
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Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР
Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР - РИА Новости, 02.11.2022
Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР
Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории Донецкой Народной Республики Арест Давтян назначен краевым министром природных... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T06:00
2022-11-02T06:00
приморский край
торез
донецкая народная республика
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории Донецкой Народной Республики Арест Давтян назначен краевым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.В пресс-службе отметили, что в 2022 году Давтян возглавил представительство региона в городе-побратиме края Торезе. Чиновник "руководил процессами восстановления инфраструктуры и оказания помощи населенному пункту". За работу на территории ДНР Давтяна представили к почетной грамоте президента Российской Федерации.Давтян родился в 1991 году, высшее образование получил в Дальневосточном федеральном университете. С 2016 года занимает различные должности в государственных органах власти Приморья, добавили в пресс-службе правительства края.
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приморский край, торез, донецкая народная республика, дальневосточный федеральный университет
Приморский край, Торез, Донецкая Народная Республика, Дальневосточный федеральный университет
06:00 02.11.2022
 
Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР

Возглавлявший представительство Приморского края Давтян получил пост министра в ДНР

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВид на остров Русский
Вид на остров Русский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории Донецкой Народной Республики Арест Давтян назначен краевым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
"Арест Давтян приступил к обязанностям министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 2 ноября", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2022 году Давтян возглавил представительство региона в городе-побратиме края Торезе. Чиновник "руководил процессами восстановления инфраструктуры и оказания помощи населенному пункту". За работу на территории ДНР Давтяна представили к почетной грамоте президента Российской Федерации.
Давтян родился в 1991 году, высшее образование получил в Дальневосточном федеральном университете. С 2016 года занимает различные должности в государственных органах власти Приморья, добавили в пресс-службе правительства края.
Беженцы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 06:35
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Приморский крайТорезДонецкая Народная РеспубликаДальневосточный федеральный университет
 
 
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