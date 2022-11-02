https://ria.ru/20221102/dnr-1828552658.html

Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР

Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР - РИА Новости, 02.11.2022

Экс-главу представительства Приморья назначили министром в ДНР

Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории Донецкой Народной Республики Арест Давтян назначен краевым министром природных... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T06:00

2022-11-02T06:00

2022-11-02T06:00

приморский край

торез

донецкая народная республика

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории Донецкой Народной Республики Арест Давтян назначен краевым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.В пресс-службе отметили, что в 2022 году Давтян возглавил представительство региона в городе-побратиме края Торезе. Чиновник "руководил процессами восстановления инфраструктуры и оказания помощи населенному пункту". За работу на территории ДНР Давтяна представили к почетной грамоте президента Российской Федерации.Давтян родился в 1991 году, высшее образование получил в Дальневосточном федеральном университете. С 2016 года занимает различные должности в государственных органах власти Приморья, добавили в пресс-службе правительства края.

https://ria.ru/20220517/dispanserizatsiya-1788927050.html

приморский край

торез

донецкая народная республика

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приморский край, торез, донецкая народная республика, дальневосточный федеральный университет