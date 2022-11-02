https://ria.ru/20221102/disney-1828787142.html
Disney потребовал от российского агентства удалить сведения о партнерстве
Disney потребовал от российского агентства удалить сведения о партнерстве - РИА Новости, 02.11.2022
Disney потребовал от российского агентства удалить сведения о партнерстве
Кинокомпания Disney потребовала от российского кастингового агентства YouHollywood удалить упоминания об их сотрудничестве. Студия объяснила свое требование... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:40
2022-11-02T19:40
2022-11-02T19:40
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кинокомпания Disney потребовала от российского кастингового агентства YouHollywood удалить упоминания об их сотрудничестве. Студия объяснила свое требование нежеланием ассоциироваться с российским бизнесом, сообщил РИА Новости основатель и владелец агентства Александр N.Он уточнил, что агентство помогало компании проводить кастинг в России на главные роли в фильм "Питер Пэн", релиз которого ожидается в 2023 году. В числе других проектов, в которых участвовало агентство YouHollywood, сериал "Эйфория", фильм "Люди Икс: новые мутанты", сериалы "Ответный удар" и "Ханна".Согласно адресованному Александру письму от кинокомпании, которое есть в распоряжении РИА Новости, студия требует от агентства YouHollywood отправить на сайт IMDb заявление об удалении данных.На вопрос РИА Новости, что планирует отвечать на это агентство, Александр ответил, что в настоящее время агентство изучает юридическую сторону вопроса. "Изучаем юридические варианты. Думаю, больше всего они не хотели бы огласки и шума. Но мы молчать и тихо самоликвидироваться не будем. Так дела не делаются", – сказал он.Агентство YouHollywood на международном рынке с 2017 года, оно зарегистрировано в России и США. Компания помогает в продвижении российских актеров в российское, европейское и американское кино.Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что несколько киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony.
https://ria.ru/20221014/sud-1823974550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, новости культуры
Шоубиз, Россия, Технологии, Новости культуры
Disney потребовал от российского агентства удалить сведения о партнерстве
Disney потребовал от российского агентства YouHollywood удалить сведения о сотрудничестве
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кинокомпания Disney потребовала от российского кастингового агентства YouHollywood удалить упоминания об их сотрудничестве. Студия объяснила свое требование нежеланием ассоциироваться с российским бизнесом, сообщил РИА Новости основатель и владелец агентства Александр N.
"Мы получили требование от Disney (США), чтобы наше актерское агентство YouHollywood стерло упоминания о сотрудничестве, потому что "не хотят ассоциировать себя с российским актерским агентством". Требуют удалить с официального IMDb (веб-сайт с крупнейшей в мире базой данных о кинематографе – Прим.Ред.) и с нашего сайта", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что агентство помогало компании проводить кастинг в России на главные роли в фильм "Питер Пэн", релиз которого ожидается в 2023 году. В числе других проектов, в которых участвовало агентство YouHollywood, сериал "Эйфория", фильм "Люди Икс: новые мутанты", сериалы "Ответный удар" и "Ханна".
Согласно адресованному Александру письму от кинокомпании, которое есть в распоряжении РИА Новости, студия требует от агентства YouHollywood отправить на сайт IMDb заявление об удалении данных.
"От имени Walt Disney Pictures настоящим я требую, чтобы вы отправили заявление на веб-сайт IMDb с просьбой удалить тот факт, что агентство талантов YouHollywood предоставляло услуги по кастингу для фильма "Питер Пэн". Наша компания не хочет быть связанной с российским актерским агентством", – говорится в письме, подписанном представителем юридической службы компании Кимберли Лаукс.
На вопрос РИА Новости, что планирует отвечать на это агентство, Александр ответил, что в настоящее время агентство изучает юридическую сторону вопроса.
"Изучаем юридические варианты. Думаю, больше всего они не хотели бы огласки и шума. Но мы молчать и тихо самоликвидироваться не будем. Так дела не делаются", – сказал он.
Агентство YouHollywood на международном рынке с 2017 года, оно зарегистрировано в России и США. Компания помогает в продвижении российских актеров в российское, европейское и американское кино.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил
, что несколько киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony.