https://ria.ru/20221102/disney-1828787142.html

Disney потребовал от российского агентства удалить сведения о партнерстве

Disney потребовал от российского агентства удалить сведения о партнерстве - РИА Новости, 02.11.2022

Disney потребовал от российского агентства удалить сведения о партнерстве

Кинокомпания Disney потребовала от российского кастингового агентства YouHollywood удалить упоминания об их сотрудничестве. Студия объяснила свое требование... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:40

2022-11-02T19:40

2022-11-02T19:40

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кинокомпания Disney потребовала от российского кастингового агентства YouHollywood удалить упоминания об их сотрудничестве. Студия объяснила свое требование нежеланием ассоциироваться с российским бизнесом, сообщил РИА Новости основатель и владелец агентства Александр N.Он уточнил, что агентство помогало компании проводить кастинг в России на главные роли в фильм "Питер Пэн", релиз которого ожидается в 2023 году. В числе других проектов, в которых участвовало агентство YouHollywood, сериал "Эйфория", фильм "Люди Икс: новые мутанты", сериалы "Ответный удар" и "Ханна".Согласно адресованному Александру письму от кинокомпании, которое есть в распоряжении РИА Новости, студия требует от агентства YouHollywood отправить на сайт IMDb заявление об удалении данных.На вопрос РИА Новости, что планирует отвечать на это агентство, Александр ответил, что в настоящее время агентство изучает юридическую сторону вопроса. "Изучаем юридические варианты. Думаю, больше всего они не хотели бы огласки и шума. Но мы молчать и тихо самоликвидироваться не будем. Так дела не делаются", – сказал он.Агентство YouHollywood на международном рынке с 2017 года, оно зарегистрировано в России и США. Компания помогает в продвижении российских актеров в российское, европейское и американское кино.Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что несколько киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony.

https://ria.ru/20221014/sud-1823974550.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, технологии, новости культуры