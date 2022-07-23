https://ria.ru/20220723/kino-1804536093.html
Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию
Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 23.07.2022
Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию
Ряд киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:23
2022-07-23T17:23
2022-07-23T17:27
в мире
россия
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sony corporation
кино
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ряд киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.По словам Воронкова, хотя ряд студий, в том числе "Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers не могут официально сказать "Мы работаем с Россией", все они ищут каналы параллельного импорта".
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в мире, россия, walt disney animation studios, sony corporation, кино
17:23 23.07.2022 (обновлено: 17:27 23.07.2022)
Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию
Глава ассоциации владельцев кинотеатров Воронков: Disney и Sony хотят вернуться в Россию