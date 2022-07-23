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Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 23.07.2022
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Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию
Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 23.07.2022
Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию
Ряд киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:23
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в мире
россия
walt disney animation studios
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кино
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ряд киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.По словам Воронкова, хотя ряд студий, в том числе "Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers не могут официально сказать "Мы работаем с Россией", все они ищут каналы параллельного импорта".
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в мире, россия, walt disney animation studios, sony corporation, кино
17:23 23.07.2022 (обновлено: 17:27 23.07.2022)
 
Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию

Глава ассоциации владельцев кинотеатров Воронков: Disney и Sony хотят вернуться в Россию

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Walt Disney Company
Логотип Walt Disney Company - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Walt Disney Company. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ряд киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
"Все студии закрыли офисы (в России — ред), но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России", — сказал собеседник агентства.
По словам Воронкова, хотя ряд студий, в том числе "Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers не могут официально сказать "Мы работаем с Россией", все они ищут каналы параллельного импорта".
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В миреРоссияWalt Disney Animation StudiosSony Corporationкино
 
 
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