https://ria.ru/20220723/kino-1804536093.html

Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию

Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 23.07.2022

Ассоциация владельцев кинотеатров: Disney и Sony хотят вернуться в Россию

Ряд киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T17:23

2022-07-23T17:23

2022-07-23T17:27

в мире

россия

walt disney animation studios

sony corporation

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764823_0:332:2620:1806_1920x0_80_0_0_d97b69c0d1e66c46c02855da047c1361.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ряд киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.По словам Воронкова, хотя ряд студий, в том числе "Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers не могут официально сказать "Мы работаем с Россией", все они ищут каналы параллельного импорта".

https://ria.ru/20220723/kino-1804526750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, walt disney animation studios, sony corporation, кино