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После продажи "Билайна" Veon сможет улучшить показатели, считает эксперт - РИА Новости, 02.11.2022
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После продажи "Билайна" Veon сможет улучшить показатели, считает эксперт
После продажи "Билайна" Veon сможет улучшить показатели, считает эксперт - РИА Новости, 02.11.2022
После продажи "Билайна" Veon сможет улучшить показатели, считает эксперт
Продажа "Билайна" позволит телекоммуникационному холдингу Veon отчитаться об улучшении финансовых показателей перед акционерами, однако он все равно не сможет... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:26
2022-11-02T15:29
экономика
технологии
евгений миронюк
россия
пакистан
казахстан
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продажа "Билайна" позволит телекоммуникационному холдингу Veon отчитаться об улучшении финансовых показателей перед акционерами, однако он все равно не сможет вернуть прежнюю капитализацию, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.Ранее в среду Veon объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн"), и на данный момент изучает варианты достижения оптимального варианта. В пресс-службе "Билайна" агентству позднее сообщили, что не ожидают изменения своей стратегии в случае смены владельца. Сразу после появления новостей о продаже акции Veon подскочили в цене на 25% на Московской бирже."Вероятно, голландский холдинг, зарегистрированный на Бермудских островах, испытывал проблемы с выводом полученной прибыли из-за множества вновь вводимых регуляторных ограничений, таким образом, российское подразделение стало для него проблемным, а реализация актива – это возможность получить "живые деньги" и отчитаться об улучшении финансовых показателей перед акционерами", - отметил Миронюк.По его словам, и падение цен акций Veon на бирже Nasdaq с начала февраля вчетверо показало, что российский бизнес был основным для компании. Но, как подчеркнул Миронюк, продажа "Билайна" "не позволит вернуть прежнюю капитализацию, реакция акционеров в большей степени импульсивная".Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. За второй квартал текущего года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более 1 миллиарда долларов. А по количеству мобильных абонентов (47 миллионов) "Вымпелком" уступал только пакистанской структуре (75,5 миллиона подписчиков).
https://ria.ru/20221102/veon-1828574294.html
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экономика, технологии, евгений миронюк, россия, пакистан, казахстан, билайн, вымпелком, бкс мир инвестиций, nasdaq
Экономика, Технологии, Евгений Миронюк, Россия, Пакистан, Казахстан, Билайн, ВымпелКом, БКС Мир инвестиций, Nasdaq
14:26 02.11.2022 (обновлено: 15:29 02.11.2022)
 
После продажи "Билайна" Veon сможет улучшить показатели, считает эксперт

Эксперт Миронюк: после продажи "Билайна" Veon сможет отчитаться об улучшении показателей

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Колотев
Логотип "Билайн" на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продажа "Билайна" позволит телекоммуникационному холдингу Veon отчитаться об улучшении финансовых показателей перед акционерами, однако он все равно не сможет вернуть прежнюю капитализацию, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Ранее в среду Veon объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн"), и на данный момент изучает варианты достижения оптимального варианта. В пресс-службе "Билайна" агентству позднее сообщили, что не ожидают изменения своей стратегии в случае смены владельца. Сразу после появления новостей о продаже акции Veon подскочили в цене на 25% на Московской бирже.
Вывеска на офисе компании Билайн - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
09:46
Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса
"Вероятно, голландский холдинг, зарегистрированный на Бермудских островах, испытывал проблемы с выводом полученной прибыли из-за множества вновь вводимых регуляторных ограничений, таким образом, российское подразделение стало для него проблемным, а реализация актива – это возможность получить "живые деньги" и отчитаться об улучшении финансовых показателей перед акционерами", - отметил Миронюк.
По его словам, и падение цен акций Veon на бирже Nasdaq с начала февраля вчетверо показало, что российский бизнес был основным для компании. Но, как подчеркнул Миронюк, продажа "Билайна" "не позволит вернуть прежнюю капитализацию, реакция акционеров в большей степени импульсивная".
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. За второй квартал текущего года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более 1 миллиарда долларов. А по количеству мобильных абонентов (47 миллионов) "Вымпелком" уступал только пакистанской структуре (75,5 миллиона подписчиков).
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:17Специальная военная операция на Украине
Попавший под санкции ЕС бизнесмен Фридман вышел из совета директоров Veon
 
ЭкономикаТехнологииЕвгений МиронюкРоссияПакистанКазахстанБилайнВымпелКомБКС Мир инвестицийNasdaq
 
 
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