https://ria.ru/20221102/berbok-1828641961.html

Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев

Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев - РИА Новости, 02.11.2022

Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая дала указания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перед его... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:15

2022-11-02T13:15

2022-11-02T15:43

в мире

анналена бербок

олаф шольц

германия

китай

си цзиньпин

мид германии

украина

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая дала указания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перед его визитом в Китай. "Когда мало ума и много высокомерия встречаются в одном человеке", — написал один из пользователей. "С каких это пор министр иностранных дел дает указания канцлеру? Наверное, это новый стиль управления Германией", — отметил второй. "Да уж, Бербок дискредитирует канцлера перед важной поездкой в ​​Китай", — констатировал третий."Я ожидаю, что министр иностранных дел будет проводить политику в интересах нашей страны, а не следовать своей личной идеологии", — поделился мнением другой. "Наше правительство полностью и повсеместно выставляет себя дураком", — заключили читатели. В конце октября представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт сообщил, что Шольц посетит Китай 2-4 ноября. Во время визита он впервые встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.В преддверии предстоящей встречи глава МИД Германии заявила, что канцлер должен донести до Пекина такие ключевые идеи, как важность прав человека, международного права и условий честной конкуренции.

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html

https://ria.ru/20221102/napoleon-1828545489.html

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германия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, анналена бербок, олаф шольц, германия, китай, си цзиньпин, мид германии, украина