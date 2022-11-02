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Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев - РИА Новости, 02.11.2022
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Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев
Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев - РИА Новости, 02.11.2022
Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая дала указания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перед его... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:15
2022-11-02T15:43
в мире
анналена бербок
олаф шольц
германия
китай
си цзиньпин
мид германии
украина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая дала указания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перед его визитом в Китай. "Когда мало ума и много высокомерия встречаются в одном человеке", — написал один из пользователей. "С каких это пор министр иностранных дел дает указания канцлеру? Наверное, это новый стиль управления Германией", — отметил второй. "Да уж, Бербок дискредитирует канцлера перед важной поездкой в ​​Китай", — констатировал третий."Я ожидаю, что министр иностранных дел будет проводить политику в интересах нашей страны, а не следовать своей личной идеологии", — поделился мнением другой. "Наше правительство полностью и повсеместно выставляет себя дураком", — заключили читатели. В конце октября представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт сообщил, что Шольц посетит Китай 2-4 ноября. Во время визита он впервые встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.В преддверии предстоящей встречи глава МИД Германии заявила, что канцлер должен донести до Пекина такие ключевые идеи, как важность прав человека, международного права и условий честной конкуренции.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html
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в мире, анналена бербок, олаф шольц, германия, китай, си цзиньпин, мид германии, украина
В мире, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Германия, Китай, Си Цзиньпин, МИД Германии, Украина
13:15 02.11.2022 (обновлено: 15:43 02.11.2022)
 
Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Бербок после указаний канцлеру Шольцу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая дала указания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перед его визитом в Китай.
"Когда мало ума и много высокомерия встречаются в одном человеке", — написал один из пользователей.
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"С каких это пор министр иностранных дел дает указания канцлеру? Наверное, это новый стиль управления Германией", — отметил второй.
"Да уж, Бербок дискредитирует канцлера перед важной поездкой в ​​Китай", — констатировал третий.
"Министр иностранных дел Германии публично говорит канцлеру, что он должен сказать, когда и где. Мир смеется над нами. Эта женщина не представляет наши интересы, а вредит нам", — заявил еще один комментатор.
"Я ожидаю, что министр иностранных дел будет проводить политику в интересах нашей страны, а не следовать своей личной идеологии", — поделился мнением другой.
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"Наше правительство полностью и повсеместно выставляет себя дураком", — заключили читатели.
В конце октября представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт сообщил, что Шольц посетит Китай 2-4 ноября. Во время визита он впервые встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.
В преддверии предстоящей встречи глава МИД Германии заявила, что канцлер должен донести до Пекина такие ключевые идеи, как важность прав человека, международного права и условий честной конкуренции.
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В миреАнналена БербокОлаф ШольцГерманияКитайСи ЦзиньпинМИД ГерманииУкраина
 
 
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