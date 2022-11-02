13:15 02.11.2022 (обновлено: 15:43 02.11.2022)
Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Бербок после указаний канцлеру Шольцу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая дала указания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перед его визитом в Китай.
"Когда мало ума и много высокомерия встречаются в одном человеке", — написал один из пользователей.
"С каких это пор министр иностранных дел дает указания канцлеру? Наверное, это новый стиль управления Германией", — отметил второй.
"Да уж, Бербок дискредитирует канцлера перед важной поездкой в Китай", — констатировал третий.
"Министр иностранных дел Германии публично говорит канцлеру, что он должен сказать, когда и где. Мир смеется над нами. Эта женщина не представляет наши интересы, а вредит нам", — заявил еще один комментатор.
"Я ожидаю, что министр иностранных дел будет проводить политику в интересах нашей страны, а не следовать своей личной идеологии", — поделился мнением другой.
"Наше правительство полностью и повсеместно выставляет себя дураком", — заключили читатели.
В конце октября представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт сообщил, что Шольц посетит Китай 2-4 ноября. Во время визита он впервые встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.
В преддверии предстоящей встречи глава МИД Германии заявила, что канцлер должен донести до Пекина такие ключевые идеи, как важность прав человека, международного права и условий честной конкуренции.