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Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе - РИА Новости, 02.11.2022
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Культура
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Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе
Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе - РИА Новости, 02.11.2022
Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе
Гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона во Владикавказе пройдут с 9 по 13 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:52
2022-11-02T18:02
культура
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мариинский театр
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона во Владикавказе пройдут с 9 по 13 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.На сцене филиала Мариинского театра исполнят балетную классику: 9, 10 и 11 ноября зрители увидят "Лебединое озеро", а 12 и 13 – артисты представят рождественскую сказку "Щелкунчик".Помимо вечернего спектакля 13 ноября состоится дневной показ "Щелкунчика" специально для детской аудитории."Мы выйдем на владикавказскую сцену уже в пятый раз и гастроли продлятся в этом году дольше обычного", — сказал художественный руководитель театра Андриан Фадеев.Он отметил, что в Петербурге труппа Театра балета имени Якобсона из года в год выступает на исторической сцене Мариинского театра, и выразил надежду, что такая история повторится и с кавказским филиалом учреждения."Во Владикавказ мы отправляемся с особым удовольствием. Местная публика нас давно знает и, судя по теплому приему, успела полюбить", — говорит Фадеев.
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новости культуры, владикавказ, санкт-петербург, мариинский театр, театр, балет
Культура, Новости культуры, Владикавказ, Санкт-Петербург, Мариинский театр, Театр, Балет
17:52 02.11.2022 (обновлено: 18:02 02.11.2022)
 
Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе

Театр балета имени Якобсона представит в ноябре классику во Владикавказе

© Фото : Театр балета имени Леонида ЯкобсонаТеатр балета имени Леонида Якобсона представит "Лебединое озеро" во Владикавказе
Театр балета имени Леонида Якобсона представит Лебединое озеро во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Театр балета имени Леонида Якобсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона во Владикавказе пройдут с 9 по 13 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
На сцене филиала Мариинского театра исполнят балетную классику: 9, 10 и 11 ноября зрители увидят "Лебединое озеро", а 12 и 13 – артисты представят рождественскую сказку "Щелкунчик".
Помимо вечернего спектакля 13 ноября состоится дневной показ "Щелкунчика" специально для детской аудитории.
"Мы выйдем на владикавказскую сцену уже в пятый раз и гастроли продлятся в этом году дольше обычного", — сказал художественный руководитель театра Андриан Фадеев.
Он отметил, что в Петербурге труппа Театра балета имени Якобсона из года в год выступает на исторической сцене Мариинского театра, и выразил надежду, что такая история повторится и с кавказским филиалом учреждения.
"Во Владикавказ мы отправляемся с особым удовольствием. Местная публика нас давно знает и, судя по теплому приему, успела полюбить", — говорит Фадеев.
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