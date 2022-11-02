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Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе

Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе - РИА Новости, 02.11.2022

Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе

Гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона во Владикавказе пройдут с 9 по 13 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:52

2022-11-02T17:52

2022-11-02T18:02

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона во Владикавказе пройдут с 9 по 13 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.На сцене филиала Мариинского театра исполнят балетную классику: 9, 10 и 11 ноября зрители увидят "Лебединое озеро", а 12 и 13 – артисты представят рождественскую сказку "Щелкунчик".Помимо вечернего спектакля 13 ноября состоится дневной показ "Щелкунчика" специально для детской аудитории."Мы выйдем на владикавказскую сцену уже в пятый раз и гастроли продлятся в этом году дольше обычного", — сказал художественный руководитель театра Андриан Фадеев.Он отметил, что в Петербурге труппа Театра балета имени Якобсона из года в год выступает на исторической сцене Мариинского театра, и выразил надежду, что такая история повторится и с кавказским филиалом учреждения."Во Владикавказ мы отправляемся с особым удовольствием. Местная публика нас давно знает и, судя по теплому приему, успела полюбить", — говорит Фадеев.

https://ria.ru/20221102/ashkhabad-1828668822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владикавказ, санкт-петербург, мариинский театр, театр, балет