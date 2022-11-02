https://ria.ru/20221102/balet-1828727477.html
Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе
Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе - РИА Новости, 02.11.2022
Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе
Гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона во Владикавказе пройдут с 9 по 13 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:52
2022-11-02T17:52
2022-11-02T18:02
культура
новости культуры
владикавказ
санкт-петербург
мариинский театр
театр
балет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828753600_0:0:1948:1096_1920x0_80_0_0_779f5347bd18ea689d6221853624c8b6.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона во Владикавказе пройдут с 9 по 13 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.На сцене филиала Мариинского театра исполнят балетную классику: 9, 10 и 11 ноября зрители увидят "Лебединое озеро", а 12 и 13 – артисты представят рождественскую сказку "Щелкунчик".Помимо вечернего спектакля 13 ноября состоится дневной показ "Щелкунчика" специально для детской аудитории."Мы выйдем на владикавказскую сцену уже в пятый раз и гастроли продлятся в этом году дольше обычного", — сказал художественный руководитель театра Андриан Фадеев.Он отметил, что в Петербурге труппа Театра балета имени Якобсона из года в год выступает на исторической сцене Мариинского театра, и выразил надежду, что такая история повторится и с кавказским филиалом учреждения."Во Владикавказ мы отправляемся с особым удовольствием. Местная публика нас давно знает и, судя по теплому приему, успела полюбить", — говорит Фадеев.
https://ria.ru/20221102/ashkhabad-1828668822.html
владикавказ
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828752602_0:0:1581:1186_1920x0_80_0_0_3fd9d66494fbcec52d124e3bc8ba55e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владикавказ, санкт-петербург, мариинский театр, театр, балет
Культура, Новости культуры, Владикавказ, Санкт-Петербург, Мариинский театр, Театр, Балет
17:52 02.11.2022 (обновлено: 18:02 02.11.2022)
Театр балета Якобсона представит классику во Владикавказе
Театр балета имени Якобсона представит в ноябре классику во Владикавказе
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона во Владикавказе пройдут с 9 по 13 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
На сцене филиала Мариинского театра исполнят балетную классику: 9, 10 и 11 ноября зрители увидят "Лебединое озеро", а 12 и 13 – артисты представят рождественскую сказку "Щелкунчик".
Помимо вечернего спектакля 13 ноября состоится дневной показ "Щелкунчика" специально для детской аудитории.
"Мы выйдем на владикавказскую сцену уже в пятый раз и гастроли продлятся в этом году дольше обычного", — сказал художественный руководитель театра Андриан Фадеев.
Он отметил, что в Петербурге труппа Театра балета имени Якобсона из года в год выступает на исторической сцене Мариинского театра, и выразил надежду, что такая история повторится и с кавказским филиалом учреждения.
"Во Владикавказ мы отправляемся с особым удовольствием. Местная публика нас давно знает и, судя по теплому приему, успела полюбить", — говорит Фадеев.