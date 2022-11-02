https://ria.ru/20221102/aviareysy-1828717475.html

В России стало больше прямых рейсов за границу

В России стало больше прямых рейсов за границу - РИА Новости, 02.11.2022

В России стало больше прямых рейсов за границу

В октябре количество стран, куда можно долететь из России прямым рейсом, увеличилось до 31, следует из данных сервиса Туту.ру. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:48

2022-11-02T17:48

2022-11-02T18:26

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В октябре количество стран, куда можно долететь из России прямым рейсом, увеличилось до 31, следует из данных сервиса Туту.ру.Отмечается, что еще в марте без пересадок можно было полететь только в 24 зарубежные страны.Среди новых направлений — Катар, Тунис, Афганистан, Таиланд, Лаос, Сейшелы и Иордания. Кроме того, с 18 ноября должны начаться перелеты в столицу Ливана Бейрут.По данным аналитиков, по сравнению с весной цены на авиабилеты по всем популярным маршрутам упали, исключение — Худжанда (Таджикистан), который в марте еще не входил в список самых посещаемых мест.Так, больше всего снизилась стоимость перелета из Москвы в Баку (на 154 процента) и в Ереван (на 125 процентов). Меньше всего — в Ош и Бишкек. Улететь в эти города можно за 23-30 тысяч рублей.Вместе с тем, по данным сервиса, если сравнивать динамику цен за год, то наблюдается обратная ситуация: практически по всем направлениям стоимость перелета выросла. Больше всего (вдвое) на маршруте Москва — Стамбул: до 41 тысячи рублей. Билеты в Баку подорожали на пять процентов, в Ош — на 14, а в Худжанд — на 18 процентов. Уточняется, что стоимость перелетов из Москвы в Минск за год снизилась на шесть процентов и составила 8,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20221026/aviakompanii-1826827846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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