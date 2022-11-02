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В России стало больше прямых рейсов за границу - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
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В России стало больше прямых рейсов за границу
В России стало больше прямых рейсов за границу - РИА Новости, 02.11.2022
В России стало больше прямых рейсов за границу
В октябре количество стран, куда можно долететь из России прямым рейсом, увеличилось до 31, следует из данных сервиса Туту.ру. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:48
2022-11-02T18:26
туризм
туризм
новости - туризм
худжанд
бишкек
ереван
баку
минск
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В октябре количество стран, куда можно долететь из России прямым рейсом, увеличилось до 31, следует из данных сервиса Туту.ру.Отмечается, что еще в марте без пересадок можно было полететь только в 24 зарубежные страны.Среди новых направлений — Катар, Тунис, Афганистан, Таиланд, Лаос, Сейшелы и Иордания. Кроме того, с 18 ноября должны начаться перелеты в столицу Ливана Бейрут.По данным аналитиков, по сравнению с весной цены на авиабилеты по всем популярным маршрутам упали, исключение — Худжанда (Таджикистан), который в марте еще не входил в список самых посещаемых мест.Так, больше всего снизилась стоимость перелета из Москвы в Баку (на 154 процента) и в Ереван (на 125 процентов). Меньше всего — в Ош и Бишкек. Улететь в эти города можно за 23-30 тысяч рублей.Вместе с тем, по данным сервиса, если сравнивать динамику цен за год, то наблюдается обратная ситуация: практически по всем направлениям стоимость перелета выросла. Больше всего (вдвое) на маршруте Москва — Стамбул: до 41 тысячи рублей. Билеты в Баку подорожали на пять процентов, в Ош — на 14, а в Худжанд — на 18 процентов. Уточняется, что стоимость перелетов из Москвы в Минск за год снизилась на шесть процентов и составила 8,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20221026/aviakompanii-1826827846.html
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тунис (страна)
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туризм, новости - туризм, худжанд, бишкек, ереван, баку, минск, стамбул, катар, тунис (страна), афганистан, таиланд, сейшельские острова, иордания, ливан, бейрут, куда можно лететь, отдых на море, в мире
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Худжанд, Бишкек, Ереван, Баку, Минск, Стамбул, Катар, Тунис (страна), Афганистан, Таиланд, Сейшельские острова, Иордания, Ливан, Бейрут, куда можно лететь, Отдых на море, В мире
17:48 02.11.2022 (обновлено: 18:26 02.11.2022)
 
В России стало больше прямых рейсов за границу

В России количество прямых рейсов за границу в октябре выросло до 31

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В октябре количество стран, куда можно долететь из России прямым рейсом, увеличилось до 31, следует из данных сервиса Туту.ру.
Отмечается, что еще в марте без пересадок можно было полететь только в 24 зарубежные страны.
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По данным аналитиков, по сравнению с весной цены на авиабилеты по всем популярным маршрутам упали, исключение — Худжанда (Таджикистан), который в марте еще не входил в список самых посещаемых мест.
Так, больше всего снизилась стоимость перелета из Москвы в Баку (на 154 процента) и в Ереван (на 125 процентов). Меньше всего — в Ош и Бишкек. Улететь в эти города можно за 23-30 тысяч рублей.
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Вместе с тем, по данным сервиса, если сравнивать динамику цен за год, то наблюдается обратная ситуация: практически по всем направлениям стоимость перелета выросла. Больше всего (вдвое) на маршруте Москва — Стамбул: до 41 тысячи рублей. Билеты в Баку подорожали на пять процентов, в Ош — на 14, а в Худжанд — на 18 процентов.
Уточняется, что стоимость перелетов из Москвы в Минск за год снизилась на шесть процентов и составила 8,5 тысячи рублей.
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