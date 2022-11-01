https://ria.ru/20221101/zerno-1828487946.html

Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 01.11.2022

Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора провели подробный обмен мнениями по вопросам,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:41

2022-11-01T18:41

2022-11-01T18:49

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора провели подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией "зерновой сделки", сообщает пресс-служба Кремля."Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", - говорится в сообщении."Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что Киев при поддержке "западных кураторов" использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828361888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, в мире, политика, турция, реджеп тайип эрдоган