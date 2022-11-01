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Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 01.11.2022
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора провели подробный обмен мнениями по вопросам,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:41
2022-11-01T18:49
россия
владимир путин
в мире
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора провели подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией "зерновой сделки", сообщает пресс-служба Кремля."Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", - говорится в сообщении."Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что Киев при поддержке "западных кураторов" использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828361888.html
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россия, владимир путин, в мире, политика, турция, реджеп тайип эрдоган
Россия, Владимир Путин, В мире, Политика, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
18:41 01.11.2022 (обновлено: 18:49 01.11.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

Путин проинформировал президента Турции Эрдогана о причинах приостановить зерновую сделку

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора провели подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией "зерновой сделки", сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", - говорится в сообщении.
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"Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что Киев при поддержке "западных кураторов" использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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