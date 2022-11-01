18:41 01.11.2022 (обновлено: 18:49 01.11.2022)
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
Путин проинформировал президента Турции Эрдогана о причинах приостановить зерновую сделку
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора провели подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией "зерновой сделки", сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что Киев при поддержке "западных кураторов" использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.