https://ria.ru/20221101/zerno-1828455977.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:58

2022-11-01T16:58

2022-11-01T18:10

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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.Речь шла о региональных вопросах, особое внимание стороны уделили последним событиям специальной военной операции на Украине. Президент Турции подчеркнул, что его страна продолжит продвигать инициативы для решения проблем, связанных с зерновой сделкой. Он также выразил уверенность, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.Турецкий лидер также поблагодарил Путина за высказывания о нем на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://ria.ru/20221031/suda-1828252031.html

https://ria.ru/20221101/zerno-1828414411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, москва, киев