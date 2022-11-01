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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:58
2022-11-01T18:10
в мире
турция
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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.Речь шла о региональных вопросах, особое внимание стороны уделили последним событиям специальной военной операции на Украине. Президент Турции подчеркнул, что его страна продолжит продвигать инициативы для решения проблем, связанных с зерновой сделкой. Он также выразил уверенность, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.Турецкий лидер также поблагодарил Путина за высказывания о нем на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
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в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, москва, киев
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Москва, Киев
16:58 01.11.2022 (обновлено: 18:10 01.11.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Путин и президент Турции Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Речь шла о региональных вопросах, особое внимание стороны уделили последним событиям специальной военной операции на Украине. Президент Турции подчеркнул, что его страна продолжит продвигать инициативы для решения проблем, связанных с зерновой сделкой. Он также выразил уверенность, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.

"Президент Эрдоган сказал, что решение зернового кризиса с помощью конструктивного подхода поощрит шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам (между Москвой и Киевом)", — отметили в канцелярии.

Турецкий лидер также поблагодарил Путина за высказывания о нем на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает во время заседания Совета безопасности по вопросу поставок зерна из Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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В Китае поддержали Москву после заявлений Запада о зерновой сделке
 
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