https://ria.ru/20221101/yugra-1828522744.html
Стратегия развития Сургутского района Югры стала одной из лучших в России
Стратегия развития Сургутского района Югры стала одной из лучших в России - РИА Новости, 01.11.2022
Стратегия развития Сургутского района Югры стала одной из лучших в России
Система стратегического планирования Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей в России среди муниципалитетов с населением... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:22
2022-11-01T21:22
2022-11-01T21:24
ханты-мансийский автономный округ
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сургутский район
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ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Система стратегического планирования Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей в России среди муниципалитетов с населением менее 250 тысяч человек, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Работаем в Санкт-Петербурге, на XX общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии эпохи турбулентности". В рамках форума приняли участие в финале VIII конкурса муниципальных стратегий (КМС-2022) и взяли первый приз в номинации "Самая устойчивая система стратегического планирования", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.Он отметил, что представленные на форуме проекты в сфере инвестпривлекательности муниципалитета, жилищного строительства и развития спорта будут включены в бюджет Сургутского района в ближайшую трехлетку."Вновь подчеркну: первые места и награды на таких мероприятиях – не самоцель. Суть в том, чтобы реализовывать грамотное планирование и развитие всех сфер жизни муниципалитета, чтобы в результате в Сургутском районе было комфортно жить и воспитывать детей, учиться, заниматься спортом, развиваться культурно, отдыхать, строить бизнес и работать", – добавил глава района.Как уточнили в пресс-службе районной администрации, эксперты признали стратегическое планирование развития территории Сургутского района лучшим среди муниципальных образований с численностью населения от 80 до 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826927811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сургутский район, россия, санкт-петербург, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Сургутский район, Россия, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ
21:22 01.11.2022 (обновлено: 21:24 01.11.2022)
Стратегия развития Сургутского района Югры стала одной из лучших в России
Стратегия развития Сургутского района Югры признана одной из лучших в России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Система стратегического планирования Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей в России среди муниципалитетов с населением менее 250 тысяч человек, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Работаем в Санкт-Петербурге
, на XX общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии эпохи турбулентности". В рамках форума приняли участие в финале VIII конкурса муниципальных стратегий (КМС-2022) и взяли первый приз в номинации "Самая устойчивая система стратегического планирования", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он отметил, что представленные на форуме проекты в сфере инвестпривлекательности муниципалитета, жилищного строительства и развития спорта будут включены в бюджет Сургутского района в ближайшую трехлетку.
"Вновь подчеркну: первые места и награды на таких мероприятиях – не самоцель. Суть в том, чтобы реализовывать грамотное планирование и развитие всех сфер жизни муниципалитета, чтобы в результате в Сургутском районе было комфортно жить и воспитывать детей, учиться, заниматься спортом, развиваться культурно, отдыхать, строить бизнес и работать", – добавил глава района.
Как уточнили в пресс-службе районной администрации, эксперты признали стратегическое планирование развития территории Сургутского района лучшим среди муниципальных образований с численностью населения от 80 до 250 тысяч человек.
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