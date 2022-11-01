https://ria.ru/20221101/yugra-1828522744.html

Стратегия развития Сургутского района Югры стала одной из лучших в России

Стратегия развития Сургутского района Югры стала одной из лучших в России - РИА Новости, 01.11.2022

Стратегия развития Сургутского района Югры стала одной из лучших в России

Система стратегического планирования Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей в России среди муниципалитетов с населением... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:22

2022-11-01T21:22

2022-11-01T21:24

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

россия

санкт-петербург

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Система стратегического планирования Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана лучшей в России среди муниципалитетов с населением менее 250 тысяч человек, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Работаем в Санкт-Петербурге, на XX общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии эпохи турбулентности". В рамках форума приняли участие в финале VIII конкурса муниципальных стратегий (КМС-2022) и взяли первый приз в номинации "Самая устойчивая система стратегического планирования", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.Он отметил, что представленные на форуме проекты в сфере инвестпривлекательности муниципалитета, жилищного строительства и развития спорта будут включены в бюджет Сургутского района в ближайшую трехлетку."Вновь подчеркну: первые места и награды на таких мероприятиях – не самоцель. Суть в том, чтобы реализовывать грамотное планирование и развитие всех сфер жизни муниципалитета, чтобы в результате в Сургутском районе было комфортно жить и воспитывать детей, учиться, заниматься спортом, развиваться культурно, отдыхать, строить бизнес и работать", – добавил глава района.Как уточнили в пресс-службе районной администрации, эксперты признали стратегическое планирование развития территории Сургутского района лучшим среди муниципальных образований с численностью населения от 80 до 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826927811.html

https://ria.ru/20221012/soglashenie-1823410356.html

сургутский район

россия

санкт-петербург

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сургутский район, россия, санкт-петербург, ханты-мансийский автономный округ