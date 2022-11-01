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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в городе Никополь Днепропетровской области Украины. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:11

2022-11-01T00:11

2022-11-01T00:11

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

днепропетровская область

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в городе Никополь Днепропетровской области Украины."Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания в Telegram. Других подробностей пока не приводится.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/kharkov-1828279178.html

украина

днепропетровская область

харьков

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владимир зеленский, украина, днепропетровская область, харьков, вооруженные силы рф