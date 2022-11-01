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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828292095.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в городе Никополь Днепропетровской области Украины. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:11
2022-11-01T00:11
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в городе Никополь Днепропетровской области Украины."Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания в Telegram. Других подробностей пока не приводится.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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украина
днепропетровская область
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владимир зеленский, украина, днепропетровская область, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Харьков, Вооруженные силы РФ
00:11 01.11.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Никополе Днепропетровской области

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в городе Никополь Днепропетровской области Украины.
"Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания в Telegram. Других подробностей пока не приводится.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаДнепропетровская областьХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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