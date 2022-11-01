Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" откроется 9 ноября в Московском зоопарке
Самка снежного барса по кличке Аксу
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Комплексная просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка", направленная на привлечение внимания общественности к проблеме возможного исчезновения снежного барса (ирбиса), откроется 9 ноября в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка.
На Новой территории зоопарка будут размещены семь интерактивных мультитач-стендов, рассказывающих о жизни снежного барса, местах его обитания и миграции. Посетители выставки смогут увидеть мир глазами ирбиса с помощью первого в России шлема виртуальной реальности в виде головы животного, созданного на 3D-принтере, услышать голос снежного барса и даже прикоснуться к его шерсти – искусственному варианту, выполненному из современных материалов.
Кроме того, на медиаэкране, расположенном на башне Главного входа в зоопарк, будет демонстрироваться просветительский ролик о снежном барсе, а у входа рядом с метро "Баррикадная" появится его изображение, выполненное в стиле граффити.
Проект реализован совместно с Попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский" в Республике Алтай и, как отмечается в сообщении, является "уникальным опытом коллаборации зоологического и национального парков".
Выставка бесплатна для всех посетителей Московского зоопарка и будет работать в течение года.
Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, занесенный в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. По оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 снежных барсов, а на всей планете – не более четырех тысяч. Сейчас начат медленный путь к восстановлению вида.