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Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" откроется 9 ноября в Московском зоопарке - РИА Новости, 01.11.2022
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Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" откроется 9 ноября в Московском зоопарке
Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" откроется 9 ноября в Московском зоопарке - РИА Новости, 01.11.2022
Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" откроется 9 ноября в Московском зоопарке
Комплексная просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка", направленная на привлечение внимания общественности к проблеме возможного исчезновения снежного РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:30
2022-11-01T17:30
московский зоопарк
республика алтай
россия
всемирный фонд дикой природы
москва
экология
экология в россии
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Комплексная просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка", направленная на привлечение внимания общественности к проблеме возможного исчезновения снежного барса (ирбиса), откроется 9 ноября в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка.На Новой территории зоопарка будут размещены семь интерактивных мультитач-стендов, рассказывающих о жизни снежного барса, местах его обитания и миграции. Посетители выставки смогут увидеть мир глазами ирбиса с помощью первого в России шлема виртуальной реальности в виде головы животного, созданного на 3D-принтере, услышать голос снежного барса и даже прикоснуться к его шерсти – искусственному варианту, выполненному из современных материалов.Кроме того, на медиаэкране, расположенном на башне Главного входа в зоопарк, будет демонстрироваться просветительский ролик о снежном барсе, а у входа рядом с метро "Баррикадная" появится его изображение, выполненное в стиле граффити.Проект реализован совместно с Попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский" в Республике Алтай и, как отмечается в сообщении, является "уникальным опытом коллаборации зоологического и национального парков".Выставка бесплатна для всех посетителей Московского зоопарка и будет работать в течение года.Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, занесенный в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. По оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 снежных барсов, а на всей планете – не более четырех тысяч. Сейчас начат медленный путь к восстановлению вида.
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московский зоопарк, республика алтай, россия, всемирный фонд дикой природы, москва, экология, экология в россии
Московский зоопарк, Республика Алтай, Россия, Всемирный фонд дикой природы, Москва, Экология, Экология в России
17:30 01.11.2022
 

Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" откроется 9 ноября в Московском зоопарке

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамка снежного барса по кличке Аксу
Самка снежного барса по кличке Аксу - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самка снежного барса по кличке Аксу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Комплексная просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка", направленная на привлечение внимания общественности к проблеме возможного исчезновения снежного барса (ирбиса), откроется 9 ноября в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка.
На Новой территории зоопарка будут размещены семь интерактивных мультитач-стендов, рассказывающих о жизни снежного барса, местах его обитания и миграции. Посетители выставки смогут увидеть мир глазами ирбиса с помощью первого в России шлема виртуальной реальности в виде головы животного, созданного на 3D-принтере, услышать голос снежного барса и даже прикоснуться к его шерсти – искусственному варианту, выполненному из современных материалов.
Кроме того, на медиаэкране, расположенном на башне Главного входа в зоопарк, будет демонстрироваться просветительский ролик о снежном барсе, а у входа рядом с метро "Баррикадная" появится его изображение, выполненное в стиле граффити.
Проект реализован совместно с Попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский" в Республике Алтай и, как отмечается в сообщении, является "уникальным опытом коллаборации зоологического и национального парков".
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Выставка бесплатна для всех посетителей Московского зоопарка и будет работать в течение года.
Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, занесенный в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. По оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 снежных барсов, а на всей планете – не более четырех тысяч. Сейчас начат медленный путь к восстановлению вида.
 
Московский зоопаркРеспублика АлтайРоссияВсемирный фонд дикой природыМоскваЭкологияЭкология в России
 
 
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