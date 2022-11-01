https://ria.ru/20221101/vystavka-1828468131.html

Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" откроется 9 ноября в Московском зоопарке

Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" откроется 9 ноября в Московском зоопарке - РИА Новости, 01.11.2022

Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" откроется 9 ноября в Московском зоопарке

Комплексная просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка", направленная на привлечение внимания общественности к проблеме возможного исчезновения снежного РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:30

2022-11-01T17:30

2022-11-01T17:30

московский зоопарк

республика алтай

россия

всемирный фонд дикой природы

москва

экология

экология в россии

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Комплексная просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка", направленная на привлечение внимания общественности к проблеме возможного исчезновения снежного барса (ирбиса), откроется 9 ноября в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка.На Новой территории зоопарка будут размещены семь интерактивных мультитач-стендов, рассказывающих о жизни снежного барса, местах его обитания и миграции. Посетители выставки смогут увидеть мир глазами ирбиса с помощью первого в России шлема виртуальной реальности в виде головы животного, созданного на 3D-принтере, услышать голос снежного барса и даже прикоснуться к его шерсти – искусственному варианту, выполненному из современных материалов.Кроме того, на медиаэкране, расположенном на башне Главного входа в зоопарк, будет демонстрироваться просветительский ролик о снежном барсе, а у входа рядом с метро "Баррикадная" появится его изображение, выполненное в стиле граффити.Проект реализован совместно с Попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский" в Республике Алтай и, как отмечается в сообщении, является "уникальным опытом коллаборации зоологического и национального парков".Выставка бесплатна для всех посетителей Московского зоопарка и будет работать в течение года.Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, занесенный в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. По оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 снежных барсов, а на всей планете – не более четырех тысяч. Сейчас начат медленный путь к восстановлению вида.

https://ria.ru/20221028/medved-1827530574.html

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россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московский зоопарк, республика алтай, россия, всемирный фонд дикой природы, москва, экология, экология в россии