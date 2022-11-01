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Процедура выборов в парламент Израиля

Процедура выборов в парламент Израиля - РИА Новости, 01.11.2022

Процедура выборов в парламент Израиля

В соответствии с законодательством, высшим законодательным органом Израиля является Кнессет (парламент). Израильский парламент является однопалатным и состоит... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T04:28

2022-11-01T04:28

2022-11-01T04:28

справки

биньямин нетаньяху

израиль

кнессет израиля

ликуд

политика

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В соответствии с законодательством, высшим законодательным органом Израиля является Кнессет (парламент). Израильский парламент является однопалатным и состоит из 120 депутатов. Процедура выборов регламентируется двумя основными законами: "Основной закон о Кнессете" (1958) и "Закон о выборах в Кнессет" (1969).Выборы в парламент проводятся раз в четыре года. Посредством простого большинства голосов депутатов Кнессет имеет право принять решение о досрочном роспуске действующего состава парламента.Также Кнессет досрочно распускается в случае неутверждения госбюджета в течение первых трех месяцев с начала бюджетного года или после утверждения президентом рекомендации премьер-министра распустить Кнессет по причине несогласия большинства депутатов с правительством.Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта 2021 года и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года. Наибольшее число мандатов набрала правящая партия "Ликуд", однако Биньямин Нетаньяху не уложился в предусмотренный регламентом срок для формирования нового коалиционного правительства. В итоге в июне 2021 года была сформирована коалиция из восьми партий, единственной общей целью которой было не допустить возвращения во власть премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правоцентристской партии "Ликуд". В апреле 2022 года правящая коалиция потеряла большинство в парламенте, а в середине июне развалилась, поскольку входившие в нее партии не сумели договориться по принципиальному вопросу – продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии. За продление отказывались голосовать входившие в коалицию депутаты-арабы. 30 июня Кнессет проголосовал за самороспуск. Согласно законодательству, досрочные выборы проводятся во вторник, в течение 90 дней с момента принятия решения о роспуске. Кнессет имеет право большинством голосов депутатов в течение пяти дней, но не позднее, чем через 100 дней с момента принятия решения о самороспуске назначить более позднюю дату проведения выборов. Досрочные выборы в Кнессет 25-го созыва пройдут 1 ноября 2022 года.Государство Израиль является одним избирательным округом. В Израиле принята общегосударственная система выборов, основанная на принципе пропорциональности. Избиратели голосуют за партийный список, а не за конкретного кандидата.Принимать участие в голосовании могут граждане страны, достигшие 18 лет. Каждый избиратель имеет только один голос.Избранным могут быть лица, являющиеся гражданами Израиля и достигшие 21 года.Не могут баллотироваться граждане, приговоренные судом на срок свыше трех месяцев лишения свободы, если на день подачи списка кандидатов не прошло семи лет со дня окончания отбытия заключения; также не могут баллотироваться граждане, признанные судом виновными в совершении террористической деятельности при отягчающих обстоятельствах или признанные виновными в совершении преступления против безопасности государства при отягчающих обстоятельствах и приговоренные судом к лишению свободы на срок более семи лет, если на день подачи списка на выборы в Кнессет не прошло 14 лет со дня окончания отбывания тюремного заключения. Однако гражданин может быть избран в Кнессет, если председатель Центральной избирательной комиссии постановил, что обстоятельства совершения преступления, в котором было обвинено данное лицо, не содержит "калон" (правонарушение, влекущее "моральную дискредитацию" правонарушителя).Президент страны, государственный контролер, судьи, офицеры действующих войск, высокопоставленные государственные работники для участия в выборах в парламент должны уволиться, по меньшей мере, за 100 дней или за шесть месяцев до даты голосования.Согласно закону о партиях от 1992 года, к участию в выборах допускаются зарегистрированные партии, подавшие в Центральную избирательную комиссию Израиля списки кандидатов в депутаты для регистрации. Несколько партий могут подать единый список своих кандидатов. Неформальным образом партия может добавить к своему списку людей или группы лиц, не являющихся ее членами и не зарегистрированных как самостоятельная партия.В некоторых партиях проходят предварительные выборы (праймериз). На них члены партии избирают кандидатов, которые будут баллотироваться в Кнессет.День выборов провозглашается всеобщим выходным днем.Большинство избирательных участков будут открыты с 7.00 до 22.00, но в небольших населенных пунктах они будут работать с 8.00 до 20.00.Как правило, каждый избиратель может голосовать только на том избирательном участке, к которому он приписан.Перед выборами каждый избиратель получает по почте, на свой зарегистрированный адрес, извещение, в котором указан адрес его избирательного участка.По закону, в некоторых особых случаях избиратель может проголосовать не на том избирательном участке, к которому он приписан. Например, это касается граждан, имеющих физические ограничения в передвижении; госпитализированных в больницах; солдат; заключенных в тюрьмах; служащих в дипломатических представительствах Израиля за рубежом. Избирательные участки также будут созданы в специализированных учреждениях и домах престарелых, соответствующих критериям, указанным в законе. Во всех этих случаях голосование производится на отдельных избирательных участках, в двойных конвертах.Избиратели, имеющие ограничения в передвижении по причине их физического состояния, могут проголосовать на специально оборудованном участке.Избиратели, имеющие ограничения в передвижении, в том случае, если это незаметно внешне и у них нет при себе справки, подтверждающей инвалидность, должны письменно декларировать это перед секретарем избирательной комиссии на специально оборудованном участке, после чего им будет разрешено голосовать на этом участке.В день голосования избиратель предъявляет членам избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность. Комиссия проверяет документ и отмечает избирателя в списке. Избиратель получает конверт и проходит в кабинку для голосования. Внутри кабинки находятся карточки для голосования. Каждая карточка имеет название и "символ" политической партии. Избиратель выбирает и запечатывает в конверте карточку, которая представляет выбранную им партию либо пустую карточку ("против всех"). После выхода из кабинки избиратель помещает конверт в урну для голосования.Количество мандатов, которые получает каждый партийный список, пропорционально числу голосов, принявших участие в выборах избирателей. Минимальный процентный барьер для партийных списков составляет 3,25% всех голосов.Распределение мест в Кнессете осуществляется в соответствии с долей голосов, отданных за каждый список. Деление происходит следующим образом: общее число голосов, отданных партиям, прошедшим процентный барьер, делят на 120 (число депутатских мандатов), и, таким образом, устанавливают количество голосов, приходящихся на одно место в Кнессете.В Кнессет входят те кандидаты, которые были занесены в партийный список, согласно очередности. Если определенная партия получила число голосов, достаточное для 10 мест, кандидаты, занимающие 10 первых строчек в списке, попадут в парламент. В случае смерти одного из претендентов либо его выхода из членства, его место занимает следующий в списке кандидат.Результаты выборов публикуются в газете "Решумот" в течение восьми дней с момента окончания выборов. Перед вступлением в должность депутаты приносят присягу.Первое заседание нового парламента состоится после публикации результатов, в течение 14 дней со дня выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, биньямин нетаньяху, израиль, кнессет израиля, ликуд, политика