https://ria.ru/20221101/vstrecha-1828400101.html

Ма Чжаосюй провел встречу с новым посолом России в Китае Игорем Моргуловым

Ма Чжаосюй провел встречу с новым посолом России в Китае Игорем Моргуловым - РИА Новости, 01.11.2022

Ма Чжаосюй провел встречу с новым посолом России в Китае Игорем Моргуловым

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в понедельник провел встречу с посолом России в Китае Игорем Моргуловым. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:07

2022-11-01T14:07

2022-11-01T14:07

россия-китай: главное

игорь моргулов

си цзиньпин

владимир путин

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828149222_0:215:2185:1445_1920x0_80_0_0_3e417b025905dc472cbffa5bdf350e8d.jpg

МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в понедельник провел встречу с посолом России в Китае Игорем Моргуловым.Ма Чаосюй приветствовал Моргулова в связи с началом исполнения им новых служебных обязанностей, а также ознакомил его с основными результатами и значением ХХ Всекитайского съезда КПК.Ма Чаосюй отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень устойчивого развития, став лучшим образцом отношений великих держав в настоящее время. Китай готов содействовать обмену и сотрудничеству с Россией в различных областях, дальнейшему укреплению стратегического взаимодоверия и взаимодействия, а также продвижению китайско-российских отношений, вступающих в новую эпоху и выходящих на новый уровень.В свою очередь, Моргулов поздравил с успешным завершением ХХ Всекитайского съезда КПК. Он также отметил, что Россия готова работать с Китаем для полной реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, активизировать двустороннее сотрудничество и обмены в различных областях, а также в дальнейшем углублять российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

https://ria.ru/20221031/podderzhka-1828062160.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь моргулов, си цзиньпин, владимир путин, китай, россия