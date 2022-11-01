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Ма Чжаосюй провел встречу с новым посолом России в Китае Игорем Моргуловым - РИА Новости, 01.11.2022
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Ма Чжаосюй провел встречу с новым посолом России в Китае Игорем Моргуловым
Ма Чжаосюй провел встречу с новым посолом России в Китае Игорем Моргуловым - РИА Новости, 01.11.2022
Ма Чжаосюй провел встречу с новым посолом России в Китае Игорем Моргуловым
Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в понедельник провел встречу с посолом России в Китае Игорем Моргуловым. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:07
2022-11-01T14:07
россия-китай: главное
игорь моргулов
си цзиньпин
владимир путин
китай
россия
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в понедельник провел встречу с посолом России в Китае Игорем Моргуловым.Ма Чаосюй приветствовал Моргулова в связи с началом исполнения им новых служебных обязанностей, а также ознакомил его с основными результатами и значением ХХ Всекитайского съезда КПК.Ма Чаосюй отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень устойчивого развития, став лучшим образцом отношений великих держав в настоящее время. Китай готов содействовать обмену и сотрудничеству с Россией в различных областях, дальнейшему укреплению стратегического взаимодоверия и взаимодействия, а также продвижению китайско-российских отношений, вступающих в новую эпоху и выходящих на новый уровень.В свою очередь, Моргулов поздравил с успешным завершением ХХ Всекитайского съезда КПК. Он также отметил, что Россия готова работать с Китаем для полной реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, активизировать двустороннее сотрудничество и обмены в различных областях, а также в дальнейшем углублять российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
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игорь моргулов, си цзиньпин, владимир путин, китай, россия
Россия-Китай: Главное, Игорь Моргулов, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Китай, Россия
14:07 01.11.2022
 

Ма Чжаосюй провел встречу с новым посолом России в Китае Игорем Моргуловым

© Фото : Посольство РФ в КитаеПосол России в Китае Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи
Посол России в Китае Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Посольство РФ в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в понедельник провел встречу с посолом России в Китае Игорем Моргуловым.
Ма Чаосюй приветствовал Моргулова в связи с началом исполнения им новых служебных обязанностей, а также ознакомил его с основными результатами и значением ХХ Всекитайского съезда КПК.
Ма Чаосюй отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень устойчивого развития, став лучшим образцом отношений великих держав в настоящее время. Китай готов содействовать обмену и сотрудничеству с Россией в различных областях, дальнейшему укреплению стратегического взаимодоверия и взаимодействия, а также продвижению китайско-российских отношений, вступающих в новую эпоху и выходящих на новый уровень.
В свою очередь, Моргулов поздравил с успешным завершением ХХ Всекитайского съезда КПК. Он также отметил, что Россия готова работать с Китаем для полной реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, активизировать двустороннее сотрудничество и обмены в различных областях, а также в дальнейшем углублять российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
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Россия-Китай: ГлавноеИгорь МоргуловСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссия
 
 
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