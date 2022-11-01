https://ria.ru/20221101/vstrecha-1828392173.html
Путин встретится с губернатором Краснодарского края
Путин встретится с губернатором Краснодарского края - РИА Новости, 01.11.2022
Путин встретится с губернатором Краснодарского края
Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжает работать в Сочи, глава государства встретится с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:49
2022-11-01T13:49
2022-11-01T13:53
политика
вениамин кондратьев
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
сочи
краснодарский край
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжает работать в Сочи, глава государства встретится с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент остается, сегодня и завтра пока планирует, он остается в Сочи. Он работает из Сочи. Сегодня у него будет с докладом по делам Краснодарского края Вениамин Кондратьев – губернатор Краснодарского края", - рассказал Песков.Во второй половине дня у президента РФ запланирован международный телефонный разговор.Накануне Путин в Сочи участвовал в трехсторонних переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
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политика, вениамин кондратьев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сочи, краснодарский край, россия, владимир путин
Политика, Вениамин Кондратьев, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Сочи, Краснодарский край, Россия, Владимир Путин
13:49 01.11.2022 (обновлено: 13:53 01.11.2022)
Путин встретится с губернатором Краснодарского края
Путин встретится с главой Краснодарского края Кондратьевым и проведет телефонный разговор