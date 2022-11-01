https://ria.ru/20221101/vstrecha-1828392173.html

Путин встретится с губернатором Краснодарского края

Путин встретится с губернатором Краснодарского края - РИА Новости, 01.11.2022

Путин встретится с губернатором Краснодарского края

Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжает работать в Сочи, глава государства встретится с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:49

2022-11-01T13:49

2022-11-01T13:53

политика

вениамин кондратьев

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

сочи

краснодарский край

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжает работать в Сочи, глава государства встретится с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент остается, сегодня и завтра пока планирует, он остается в Сочи. Он работает из Сочи. Сегодня у него будет с докладом по делам Краснодарского края Вениамин Кондратьев – губернатор Краснодарского края", - рассказал Песков.Во второй половине дня у президента РФ запланирован международный телефонный разговор.Накануне Путин в Сочи участвовал в трехсторонних переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20221101/ukaz-1828391334.html

сочи

краснодарский край

россия

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политика, вениамин кондратьев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сочи, краснодарский край, россия, владимир путин