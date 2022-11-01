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Пользователи Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine - РИА Новости, 01.11.2022
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Пользователи Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine
Пользователи Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine - РИА Новости, 01.11.2022
Пользователи Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine
Почти 70% пользователей Twitter, принявших участие в голосовании, которое американский предприниматель Илон Маск запустил на своей странице в социальной сети,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:37
2022-11-01T08:37
в мире
илон маск
twitter
технологии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 70% пользователей Twitter, принявших участие в голосовании, которое американский предприниматель Илон Маск запустил на своей странице в социальной сети, поддержали идею вернуть приложения Vine, позволяющее создавать короткие видеоролики.Накануне купивший Twitter Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения приложения Vine и подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями, создавался тремя разработчиками с июня 2012 года, а в октябре того же года его приобрел Twitter. В 2016 году сервис был закрыт.Согласно результатам голосования, идею Маска поддержали 69,6% пользователей. Всего было зарегистрировано более 4,9 миллиона голосов.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, илон маск, twitter, технологии
В мире, Илон Маск, Twitter, Технологии
08:37 01.11.2022
 
Пользователи Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine

Почти 70 процентов пользователей Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЛоготип приложения Twitter на экране смартфона
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Логотип приложения Twitter на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 70% пользователей Twitter, принявших участие в голосовании, которое американский предприниматель Илон Маск запустил на своей странице в социальной сети, поддержали идею вернуть приложения Vine, позволяющее создавать короткие видеоролики.
Накануне купивший Twitter Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения приложения Vine и подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.
Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями, создавался тремя разработчиками с июня 2012 года, а в октябре того же года его приобрел Twitter. В 2016 году сервис был закрыт.
Согласно результатам голосования, идею Маска поддержали 69,6% пользователей. Всего было зарегистрировано более 4,9 миллиона голосов.
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Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
 
В миреИлон МаскTwitterТехнологии
 
 
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