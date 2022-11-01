https://ria.ru/20221101/vine-1828310857.html

Пользователи Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine

Пользователи Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine - РИА Новости, 01.11.2022

Пользователи Twitter поддержали идею Маска вернуть сервис Vine

Почти 70% пользователей Twitter, принявших участие в голосовании, которое американский предприниматель Илон Маск запустил на своей странице в социальной сети,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:37

2022-11-01T08:37

2022-11-01T08:37

в мире

илон маск

twitter

технологии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Почти 70% пользователей Twitter, принявших участие в голосовании, которое американский предприниматель Илон Маск запустил на своей странице в социальной сети, поддержали идею вернуть приложения Vine, позволяющее создавать короткие видеоролики.Накануне купивший Twitter Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения приложения Vine и подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями, создавался тремя разработчиками с июня 2012 года, а в октябре того же года его приобрел Twitter. В 2016 году сервис был закрыт.Согласно результатам голосования, идею Маска поддержали 69,6% пользователей. Всего было зарегистрировано более 4,9 миллиона голосов.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221031/twitter-1828188311.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, илон маск, twitter, технологии