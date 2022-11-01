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В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана
В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана - РИА Новости, 01.11.2022
В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана
Турпоток из Узбекистана в Россию в январе-сентябре вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета госкомитета по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:23
2022-11-01T13:23
туризм
россия
узбекистан
турпоток
туристы
новости - туризм
туризм
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — РИА Новости. Турпоток из Узбекистана в Россию в январе-сентябре вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета госкомитета по статистике республики.По данным статведомства, за девять месяцев этого года в РФ в туристических целях отправились 195,7 тысячи граждан Узбекистана против 101,6 тысячи в 2021-ом. Таким образом, темп роста составил 1,9 раза.По состоянию на 1 октября зарубежные страны посетили 3,9 миллиона узбекистанцев. Среди лидирующих направлений оказались Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Россия оказалась на пятом месте: она уступает только Турции.В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока. Кроме того, запланирована организация ознакомительных поездок для студентов двух стран.
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россия, узбекистан, турпоток, туристы, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Узбекистан, турпоток, туристы, Новости - Туризм, Туризм
13:23 01.11.2022
 
В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана

Госкомстат: турпоток за Узбекистана в Россию вырос почти в два раза за девять месяцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСмотровая площадка на Воробьевых горах в Москве
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — РИА Новости. Турпоток из Узбекистана в Россию в январе-сентябре вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета госкомитета по статистике республики.
По данным статведомства, за девять месяцев этого года в РФ в туристических целях отправились 195,7 тысячи граждан Узбекистана против 101,6 тысячи в 2021-ом. Таким образом, темп роста составил 1,9 раза.
По состоянию на 1 октября зарубежные страны посетили 3,9 миллиона узбекистанцев. Среди лидирующих направлений оказались Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Россия оказалась на пятом месте: она уступает только Турции.
В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока. Кроме того, запланирована организация ознакомительных поездок для студентов двух стран.
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