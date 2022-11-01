https://ria.ru/20221101/uzbekistan-1828349574.html

В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана

В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана - РИА Новости, 01.11.2022

В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана

Турпоток из Узбекистана в Россию в январе-сентябре вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета госкомитета по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:23

2022-11-01T13:23

2022-11-01T13:23

туризм

россия

узбекистан

турпоток

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — РИА Новости. Турпоток из Узбекистана в Россию в январе-сентябре вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета госкомитета по статистике республики.По данным статведомства, за девять месяцев этого года в РФ в туристических целях отправились 195,7 тысячи граждан Узбекистана против 101,6 тысячи в 2021-ом. Таким образом, темп роста составил 1,9 раза.По состоянию на 1 октября зарубежные страны посетили 3,9 миллиона узбекистанцев. Среди лидирующих направлений оказались Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Россия оказалась на пятом месте: она уступает только Турции.В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока. Кроме того, запланирована организация ознакомительных поездок для студентов двух стран.

https://ria.ru/20221025/turopotok-1826444480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, узбекистан, турпоток, туристы, новости - туризм, туризм