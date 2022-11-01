https://ria.ru/20221101/uzbekistan-1828349574.html
В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана
В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана - РИА Новости, 01.11.2022
В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана
Турпоток из Узбекистана в Россию в январе-сентябре вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета госкомитета по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:23
2022-11-01T13:23
2022-11-01T13:23
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туризм
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — РИА Новости. Турпоток из Узбекистана в Россию в январе-сентябре вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета госкомитета по статистике республики.По данным статведомства, за девять месяцев этого года в РФ в туристических целях отправились 195,7 тысячи граждан Узбекистана против 101,6 тысячи в 2021-ом. Таким образом, темп роста составил 1,9 раза.По состоянию на 1 октября зарубежные страны посетили 3,9 миллиона узбекистанцев. Среди лидирующих направлений оказались Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Россия оказалась на пятом месте: она уступает только Турции.В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока. Кроме того, запланирована организация ознакомительных поездок для студентов двух стран.
https://ria.ru/20221025/turopotok-1826444480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, турпоток, туристы, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Узбекистан, турпоток, туристы, Новости - Туризм, Туризм
В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана
Госкомстат: турпоток за Узбекистана в Россию вырос почти в два раза за девять месяцев