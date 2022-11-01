17:32 01.11.2022 (обновлено: 17:56 01.11.2022)
В США нашли серьезное препятствие для помощи Украине
Обозреватель Newsweek Депетрис назвал Европу "аппендиксом", мешающим США помогать Украине
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис назвал Европу "аппендиксом", мешающим США помогать Украине, и заявил, что долго так продолжаться не может.
Автор отметил, в то время как Байден обещает поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в США все чаще и громче звучат призывы перейти к дипломатическому решению кризиса. Аналогичные тенденции прослеживаются и среди европейских политиков.
Депетрис считает, что, как только Вашингтон перестанет настаивать, союзники "устанут" от противостояния. Автор назвал США "сердцем, легкими, мозгом и хребтом коалиции", европейским же странам он отвел роль аппендикса.
"Это сама по себе серьезная проблема, учитывая, сколько всего стоит на кону и тот факт, что боевые действия вообще-то разворачиваются в Европе", — считает репортер.
Он обвинил Европу в неспособности и нежелании поддерживать саму себя и упрекнул ее в слишком скромной военной поддержке Киева.
"Это все чудесно, если бы ЕС оперативно доставлял уже одобренную помощь, но он, похоже, не торопится. Деньги из Брюсселя приходится вырывать чуть ли не клещами", — посетовал он.
В последние месяцы на Западе все чаще звучат призывы сократить или прекратить военную помощь Украине и заставить ее сесть за стол переговоров с Россией. Так, в октябре группа конгрессменов от Демократической партии направила письмо президенту Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для разрешения украинского кризиса. Несколько недель назад лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти допустил сокращение помощи Киеву в случае победы его партии на грядущих выборах. Также против помощи Украине выступает бывший советник президента Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. По его мнению, это противоречит интересам США.
Киев же, в свою очередь, всячески избегает возможности переговоров с Москвой. Так, Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.