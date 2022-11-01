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В США нашли серьезное препятствие для помощи Украине - РИА Новости, 01.11.2022
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В США нашли серьезное препятствие для помощи Украине
В США нашли серьезное препятствие для помощи Украине - РИА Новости, 01.11.2022
В США нашли серьезное препятствие для помощи Украине
Обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис назвал Европу "аппендиксом", мешающим США помогать Украине, и заявил, что долго так продолжаться не может. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:32
2022-11-01T17:56
в мире
сша
украина
евросоюз
кевин маккарти
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис назвал Европу "аппендиксом", мешающим США помогать Украине, и заявил, что долго так продолжаться не может.Автор отметил, в то время как Байден обещает поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в США все чаще и громче звучат призывы перейти к дипломатическому решению кризиса. Аналогичные тенденции прослеживаются и среди европейских политиков.Депетрис считает, что, как только Вашингтон перестанет настаивать, союзники "устанут" от противостояния. Автор назвал США "сердцем, легкими, мозгом и хребтом коалиции", европейским же странам он отвел роль аппендикса."Это сама по себе серьезная проблема, учитывая, сколько всего стоит на кону и тот факт, что боевые действия вообще-то разворачиваются в Европе", — считает репортер.Он обвинил Европу в неспособности и нежелании поддерживать саму себя и упрекнул ее в слишком скромной военной поддержке Киева. "Это все чудесно, если бы ЕС оперативно доставлял уже одобренную помощь, но он, похоже, не торопится. Деньги из Брюсселя приходится вырывать чуть ли не клещами", — посетовал он.В последние месяцы на Западе все чаще звучат призывы сократить или прекратить военную помощь Украине и заставить ее сесть за стол переговоров с Россией. Так, в октябре группа конгрессменов от Демократической партии направила письмо президенту Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для разрешения украинского кризиса. Несколько недель назад лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти допустил сокращение помощи Киеву в случае победы его партии на грядущих выборах. Также против помощи Украине выступает бывший советник президента Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. По его мнению, это противоречит интересам США.Киев же, в свою очередь, всячески избегает возможности переговоров с Москвой. Так, Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
https://ria.ru/20221101/ssha-1828333491.html
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в мире, сша, украина, евросоюз, кевин маккарти, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, США, Украина, Евросоюз, Кевин Маккарти, Совет национальной безопасности и обороны Украины
17:32 01.11.2022 (обновлено: 17:56 01.11.2022)
 
В США нашли серьезное препятствие для помощи Украине

Обозреватель Newsweek Депетрис назвал Европу "аппендиксом", мешающим США помогать Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис назвал Европу "аппендиксом", мешающим США помогать Украине, и заявил, что долго так продолжаться не может.
Автор отметил, в то время как Байден обещает поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в США все чаще и громче звучат призывы перейти к дипломатическому решению кризиса. Аналогичные тенденции прослеживаются и среди европейских политиков.
Депетрис считает, что, как только Вашингтон перестанет настаивать, союзники "устанут" от противостояния. Автор назвал США "сердцем, легкими, мозгом и хребтом коалиции", европейским же странам он отвел роль аппендикса.
"Это сама по себе серьезная проблема, учитывая, сколько всего стоит на кону и тот факт, что боевые действия вообще-то разворачиваются в Европе", — считает репортер.
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Он обвинил Европу в неспособности и нежелании поддерживать саму себя и упрекнул ее в слишком скромной военной поддержке Киева.
"Это все чудесно, если бы ЕС оперативно доставлял уже одобренную помощь, но он, похоже, не торопится. Деньги из Брюсселя приходится вырывать чуть ли не клещами", — посетовал он.
В последние месяцы на Западе все чаще звучат призывы сократить или прекратить военную помощь Украине и заставить ее сесть за стол переговоров с Россией. Так, в октябре группа конгрессменов от Демократической партии направила письмо президенту Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для разрешения украинского кризиса. Несколько недель назад лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти допустил сокращение помощи Киеву в случае победы его партии на грядущих выборах. Также против помощи Украине выступает бывший советник президента Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. По его мнению, это противоречит интересам США.
Киев же, в свою очередь, всячески избегает возможности переговоров с Москвой. Так, Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
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В миреСШАУкраинаЕвросоюзКевин МаккартиСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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