https://ria.ru/20221101/ukraina-1828468472.html

В США нашли серьезное препятствие для помощи Украине

В США нашли серьезное препятствие для помощи Украине - РИА Новости, 01.11.2022

В США нашли серьезное препятствие для помощи Украине

Обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис назвал Европу "аппендиксом", мешающим США помогать Украине, и заявил, что долго так продолжаться не может. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:32

2022-11-01T17:32

2022-11-01T17:56

в мире

сша

украина

евросоюз

кевин маккарти

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис назвал Европу "аппендиксом", мешающим США помогать Украине, и заявил, что долго так продолжаться не может.Автор отметил, в то время как Байден обещает поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в США все чаще и громче звучат призывы перейти к дипломатическому решению кризиса. Аналогичные тенденции прослеживаются и среди европейских политиков.Депетрис считает, что, как только Вашингтон перестанет настаивать, союзники "устанут" от противостояния. Автор назвал США "сердцем, легкими, мозгом и хребтом коалиции", европейским же странам он отвел роль аппендикса."Это сама по себе серьезная проблема, учитывая, сколько всего стоит на кону и тот факт, что боевые действия вообще-то разворачиваются в Европе", — считает репортер.Он обвинил Европу в неспособности и нежелании поддерживать саму себя и упрекнул ее в слишком скромной военной поддержке Киева. "Это все чудесно, если бы ЕС оперативно доставлял уже одобренную помощь, но он, похоже, не торопится. Деньги из Брюсселя приходится вырывать чуть ли не клещами", — посетовал он.В последние месяцы на Западе все чаще звучат призывы сократить или прекратить военную помощь Украине и заставить ее сесть за стол переговоров с Россией. Так, в октябре группа конгрессменов от Демократической партии направила письмо президенту Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для разрешения украинского кризиса. Несколько недель назад лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти допустил сокращение помощи Киеву в случае победы его партии на грядущих выборах. Также против помощи Украине выступает бывший советник президента Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. По его мнению, это противоречит интересам США.Киев же, в свою очередь, всячески избегает возможности переговоров с Москвой. Так, Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.

https://ria.ru/20221101/ssha-1828333491.html

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828279841.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, евросоюз, кевин маккарти, совет национальной безопасности и обороны украины