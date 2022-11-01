https://ria.ru/20221101/ukaz-1828391334.html
Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен
Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен - РИА Новости, 01.11.2022
Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен
Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:48
2022-11-01T13:48
2022-11-01T16:37
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820395288_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_bb33a93d13f484810bf92c4e400d4d25.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, Минобороны разослало в военкоматы телеграммы "насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток".На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, представитель Кремля ответил, что этот указ выполнен."Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен", — заключил пресс-секретарь президента.На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в зоне военной операции на Украине уже находятся 82 тысячи мобилизованных, еще 218 тысяч человек проходят подготовку.Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221101/prizyvniki-1828387311.html
https://ria.ru/20221101/dovolstvie-1828390331.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820395288_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_9eb3f33b89a09e3ea7f3b24679d4671d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:48 01.11.2022 (обновлено: 16:37 01.11.2022)
Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен
Песков заявил, что в указе о завершении призыва в рамках частичной мобилизации нет нужды
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
По словам Пескова, Минобороны разослало в военкоматы телеграммы "насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток".
На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, представитель Кремля ответил, что этот указ выполнен.
"Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен", — заключил пресс-секретарь президента.
На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По словам главы ведомства Сергея Шойгу
, в зоне военной операции на Украине
уже находятся 82 тысячи мобилизованных, еще 218 тысяч человек проходят подготовку.
Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.