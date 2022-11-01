https://ria.ru/20221101/ukaz-1828391334.html

Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен

Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен - РИА Новости, 01.11.2022

Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен

Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:48

2022-11-01T13:48

2022-11-01T16:37

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, Минобороны разослало в военкоматы телеграммы "насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток".На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, представитель Кремля ответил, что этот указ выполнен."Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен", — заключил пресс-секретарь президента.На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в зоне военной операции на Украине уже находятся 82 тысячи мобилизованных, еще 218 тысяч человек проходят подготовку.Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20221101/prizyvniki-1828387311.html

https://ria.ru/20221101/dovolstvie-1828390331.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, дмитрий песков