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Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/ukaz-1828391334.html
Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен
Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен - РИА Новости, 01.11.2022
Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен
Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:48
2022-11-01T16:37
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, Минобороны разослало в военкоматы телеграммы "насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток".На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, представитель Кремля ответил, что этот указ выполнен."Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен", — заключил пресс-секретарь президента.На прошлой неделе Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в зоне военной операции на Украине уже находятся 82 тысячи мобилизованных, еще 218 тысяч человек проходят подготовку.Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221101/prizyvniki-1828387311.html
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частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:48 01.11.2022 (обновлено: 16:37 01.11.2022)
 
Песков: указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен

Песков заявил, что в указе о завершении призыва в рамках частичной мобилизации нет нужды

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
По словам Пескова, Минобороны разослало в военкоматы телеграммы "насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток".
На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, представитель Кремля ответил, что этот указ выполнен.
"Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен", — заключил пресс-секретарь президента.
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Как утверждается, после осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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