https://ria.ru/20221101/twitter-1828525780.html
Маск предложил ввести ежемесячную плату за верификацию в Twitter
Маск предложил ввести ежемесячную плату за верификацию в Twitter - РИА Новости, 02.11.2022
Маск предложил ввести ежемесячную плату за верификацию в Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в этой сети микроблогов. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-01T21:38
2022-11-01T21:38
2022-11-02T00:35
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Новый владелец Twitter Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в этой сети микроблогов."Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть "голубая метка" или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за восемь долларов в месяц", — написал Маск в своем Twitter-аккаунте, предложив корректировать цену в зависимости от платежеспособности населения в различных странах. Для "желающих сотрудничать" Маск предусмотрел "возможность обхода платного доступа".В настоящее время верификация аккаунтов осуществляется соцсетью бесплатно. Главным требованием является три составляющих аккаунта — "подлинность, значимость, активность". Обратиться за верификацией может каждый, кто сочтет себя соответствующим этим требованиям. С пометкой "важно" на сайте соцсети говорится: "Twitter не продает голубые знаки верификации".Сообщение Маска, который приобрел соцсеть на прошлой неделе за 44 миллиарда долларов и уже уволил предыдущее руководство и совет директоров компании, продолжило серию публикаций СМИ, которые сообщали в воскресенье о планах Маска ввести платную подписку для обладателей верифицированных аккаунтов. Сообщалось о намерении ввести ежемесячную подписку для верифицированных пользователей по цене 19,99 доллара в месяц.Предложение бизнесмена вызвало широкую огласку среди его подписчиков — уже верифицированные пользователи задаются вопросами о судьбе их аккаунтов, многие напоминают Маску его же слова о том, что он купил компанию не с целью зарабатывать деньги, а некоторые пытаются торговаться.
https://ria.ru/20221101/mask-1828471975.html
https://ria.ru/20221031/mask-1827980178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
21:38 01.11.2022 (обновлено: 00:35 02.11.2022)
Маск предложил ввести ежемесячную плату за верификацию в Twitter
Маск предложил ввести платную ежемесячную подписку на верифицированный аккаунт в Twitter
ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Новый владелец Twitter Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в этой сети микроблогов.
"Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть "голубая метка" или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за восемь долларов в месяц", — написал Маск в своем Twitter
-аккаунте, предложив корректировать цену в зависимости от платежеспособности населения в различных странах. Для "желающих сотрудничать" Маск
предусмотрел "возможность обхода платного доступа".
В настоящее время верификация аккаунтов осуществляется соцсетью бесплатно. Главным требованием является три составляющих аккаунта — "подлинность, значимость, активность". Обратиться за верификацией может каждый, кто сочтет себя соответствующим этим требованиям. С пометкой "важно" на сайте соцсети говорится: "Twitter не продает голубые знаки верификации".
Сообщение Маска, который приобрел соцсеть на прошлой неделе за 44 миллиарда долларов и уже уволил предыдущее руководство и совет директоров компании, продолжило серию публикаций СМИ, которые сообщали в воскресенье о планах Маска ввести платную подписку для обладателей верифицированных аккаунтов. Сообщалось о намерении ввести ежемесячную подписку для верифицированных пользователей по цене 19,99 доллара в месяц.
Предложение бизнесмена вызвало широкую огласку среди его подписчиков — уже верифицированные пользователи задаются вопросами о судьбе их аккаунтов, многие напоминают Маску его же слова о том, что он купил компанию не с целью зарабатывать деньги, а некоторые пытаются торговаться.