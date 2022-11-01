https://ria.ru/20221101/twitter-1828525780.html

Маск предложил ввести ежемесячную плату за верификацию ​в ​Twitter

Маск предложил ввести ежемесячную плату за верификацию ​в ​Twitter - РИА Новости, 02.11.2022

Маск предложил ввести ежемесячную плату за верификацию ​в ​Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в этой сети микроблогов. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-01T21:38

2022-11-01T21:38

2022-11-02T00:35

в мире

технологии

илон маск

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Новый владелец Twitter Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в этой сети микроблогов."Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть "голубая метка" или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за восемь долларов в месяц", — написал Маск в своем Twitter-аккаунте, предложив корректировать цену в зависимости от платежеспособности населения в различных странах. Для "желающих сотрудничать" Маск предусмотрел "возможность обхода платного доступа".В настоящее время верификация аккаунтов осуществляется соцсетью бесплатно. Главным требованием является три составляющих аккаунта — "подлинность, значимость, активность". Обратиться за верификацией может каждый, кто сочтет себя соответствующим этим требованиям. С пометкой "важно" на сайте соцсети говорится: "Twitter не продает голубые знаки верификации".Сообщение Маска, который приобрел соцсеть на прошлой неделе за 44 миллиарда долларов и уже уволил предыдущее руководство и совет директоров компании, продолжило серию публикаций СМИ, которые сообщали в воскресенье о планах Маска ввести платную подписку для обладателей верифицированных аккаунтов. Сообщалось о намерении ввести ежемесячную подписку для верифицированных пользователей по цене 19,99 доллара в месяц.Предложение бизнесмена вызвало широкую огласку среди его подписчиков — уже верифицированные пользователи задаются вопросами о судьбе их аккаунтов, многие напоминают Маску его же слова о том, что он купил компанию не с целью зарабатывать деньги, а некоторые пытаются торговаться.

https://ria.ru/20221101/mask-1828471975.html

https://ria.ru/20221031/mask-1827980178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, илон маск, twitter