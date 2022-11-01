https://ria.ru/20221101/twitter-1828422148.html

Twitter начал помечать украинские СМИ, которые контролирует правительство

Twitter начал помечать украинские СМИ, которые контролирует правительство - РИА Новости, 01.11.2022

Twitter начал помечать украинские СМИ, которые контролирует правительство

Twitter начал помечать аккаунты некоторых украинских СМИ, как аффилированные с украинскими властями. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:15

2022-11-01T15:15

2022-11-01T15:15

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Twitter начал помечать аккаунты некоторых украинских СМИ, как аффилированные с украинскими властями.Как убедился корреспондент РИА Новости, такая отметка появилась на аккаунте одного из медиа. "Медиа, аффилированное с украинским правительством", - сообщается под названием канала.Также помечаются аккаунты чиновников Украины: "Официальный представитель правительства Украины".Ранее Twitter также начал помечать аккаунты государственных СМИ России.Сам Twitter объясняет, что "метки предоставляют дополнительный контекст об учетных записях, которыми управляют официальные представители правительства, государственные СМИ и связанные с ними лица"."Государственными считаются СМИ, на редакционные материалы которых государство влияет путем финансирования, прямого либо непрямого политического давления и (или) контроля над производством и распространением. Мы можем добавить метки к учетным записям, принадлежащим государственным СМИ, их главным редакторам и известным сотрудникам", - говорится в пояснении соцсети. При этом некоторые финансируемые государством СМИ с независимыми редакциями не считаются государственными в рамках этой политики, подчеркнули в Twitter.

https://ria.ru/20221101/twitter-1828403833.html

https://ria.ru/20221031/twitter-1828188311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, twitter, технологии, илон маск