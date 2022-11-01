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Twitter начал помечать украинские СМИ, которые контролирует правительство - РИА Новости, 01.11.2022
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Twitter начал помечать украинские СМИ, которые контролирует правительство
Twitter начал помечать украинские СМИ, которые контролирует правительство - РИА Новости, 01.11.2022
Twitter начал помечать украинские СМИ, которые контролирует правительство
Twitter начал помечать аккаунты некоторых украинских СМИ, как аффилированные с украинскими властями. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:15
2022-11-01T15:15
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россия
twitter
технологии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Twitter начал помечать аккаунты некоторых украинских СМИ, как аффилированные с украинскими властями.Как убедился корреспондент РИА Новости, такая отметка появилась на аккаунте одного из медиа. "Медиа, аффилированное с украинским правительством", - сообщается под названием канала.Также помечаются аккаунты чиновников Украины: "Официальный представитель правительства Украины".Ранее Twitter также начал помечать аккаунты государственных СМИ России.Сам Twitter объясняет, что "метки предоставляют дополнительный контекст об учетных записях, которыми управляют официальные представители правительства, государственные СМИ и связанные с ними лица"."Государственными считаются СМИ, на редакционные материалы которых государство влияет путем финансирования, прямого либо непрямого политического давления и (или) контроля над производством и распространением. Мы можем добавить метки к учетным записям, принадлежащим государственным СМИ, их главным редакторам и известным сотрудникам", - говорится в пояснении соцсети. При этом некоторые финансируемые государством СМИ с независимыми редакциями не считаются государственными в рамках этой политики, подчеркнули в Twitter.
https://ria.ru/20221101/twitter-1828403833.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, twitter, технологии, илон маск
В мире, Украина, Россия, Twitter, Технологии, Илон Маск
15:15 01.11.2022
 
Twitter начал помечать украинские СМИ, которые контролирует правительство

Twitter начал помечать некоторые украинские СМИ, как аффилированные с украинскими властями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Twitter начал помечать аккаунты некоторых украинских СМИ, как аффилированные с украинскими властями.
Как убедился корреспондент РИА Новости, такая отметка появилась на аккаунте одного из медиа. "Медиа, аффилированное с украинским правительством", - сообщается под названием канала.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
14:13
"СПБ биржа" прекратит торги акциями Twitter
Также помечаются аккаунты чиновников Украины: "Официальный представитель правительства Украины".
Ранее Twitter также начал помечать аккаунты государственных СМИ России.
Сам Twitter объясняет, что "метки предоставляют дополнительный контекст об учетных записях, которыми управляют официальные представители правительства, государственные СМИ и связанные с ними лица".
"Государственными считаются СМИ, на редакционные материалы которых государство влияет путем финансирования, прямого либо непрямого политического давления и (или) контроля над производством и распространением. Мы можем добавить метки к учетным записям, принадлежащим государственным СМИ, их главным редакторам и известным сотрудникам", - говорится в пояснении соцсети. При этом некоторые финансируемые государством СМИ с независимыми редакциями не считаются государственными в рамках этой политики, подчеркнули в Twitter.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 16:43
Маск поручил разработать платную верификацию в Twitter, сообщили СМИ
 
В миреУкраинаРоссияTwitterТехнологииИлон Маск
 
 
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