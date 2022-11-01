https://ria.ru/20221101/twitter-1828324279.html

Маск предложил новую цену верификации в Twitter после критики Стивена Кинга

Маск предложил новую цену верификации в Twitter после критики Стивена Кинга - РИА Новости, 01.11.2022

Маск предложил новую цену верификации в Twitter после критики Стивена Кинга

Американский предприниматель Илон Маск предложил снизить стоимость верификации аккаунтов в Twitter после критики со стороны писателя Стивена Кинга. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:10

2022-11-01T10:10

2022-11-01T10:10

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предложил снизить стоимость верификации аккаунтов в Twitter после критики со стороны писателя Стивена Кинга.Ранее издание Verge сообщало, что Twitter сделает верификацию страницы платной. По данным издания, после соответствующего обновления платформы верификация страницы будет доступна только пользователям, оплатившим ежемесячную платную подписку Twitter Blue, причем ее стоимость поднимается с 4,99 доллара до 19,99 доллара. Кроме того, согласно текущему плану, ранее получившие верификацию пользователи должны будут в течение 90 дней оформить эту подписку или с их страницы исчезнет синяя галочка. Сам Маск заявил, что весь процесс верификации сейчас обновляется."Двадцать долларов в месяц, чтобы сохранить "синюю галочку". К черту это, они должны мне платить", - написал Кинг в Twitter.В ответ Маск предложил снизить стоимость до 8 долларов, сославшись на необходимость "платить по счетам"."Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет 8$?", - ответил Маск.Он добавил, что собирается дать разъяснения в более подробной форме, прежде чем этот шаг будет реализован. "Это единственный способ победить ботов и троллей", - написал он.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния

https://ria.ru/20221101/vine-1828310857.html

https://ria.ru/20221030/mask-1827832857.html

https://ria.ru/20221101/blokirovka-1828301309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, технологии, илон маск, стивен кинг, twitter, сша