https://ria.ru/20221101/turtsiya-1828478630.html

Эксперты рассказали об использовании карт "Мир" в Турции

Эксперты рассказали об использовании карт "Мир" в Турции - РИА Новости, 01.11.2022

Эксперты рассказали об использовании карт "Мир" в Турции

Речи о массовом приеме карт "Мир" в Турции в данный момент не идет, а информация о работе местных отелей с российской платежной системой — локальные... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:15

2022-11-01T18:15

2022-11-01T18:15

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Речи о массовом приеме карт "Мир" в Турции в данный момент не идет, а информация о работе местных отелей с российской платежной системой — локальные эксперименты, полагает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Там уточнили, что для оказания таких услуг в Турции местные гостиницы, ритейлеры и другие организации должны получать лицензию Агентства банковского регулирования и надзора Турции."Если получение таких разрешений не будет организовано силами российских банков и платежных систем, то вряд ли отельеры и владельцы магазинов массово будут внедрять "обходные" схемы приема карт "Мир": им выгоднее и безопаснее оставаться в "тени", — заявили в ассоциации. Там пояснили, что в этом случае не нужно отчитываться за непрофильный бизнес, да и обороты в рублях, особенно в низкий сезон, относительно небольшие, чтобы подвергать себя риску."В любом случае, схемы, когда банки подключали прием российских карт сразу по всем своим сетям партнеров, насчитывающим десятки и сотни тысяч торговых точек, в Турции больше нет. А инициативы "снизу", от торговых точек, неизбежно будут оставаться только локальными экспериментами", — добавили в АТОР. В ассоциации считают, что сейчас в Турцию туристам все же лучше ехать с проверенными вариантами: с наличной валютой – евро или долларами, или с картой иностранного банка.В сентябре турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".

https://ria.ru/20221031/turtsiya-1828006817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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