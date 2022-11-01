В Турции вынуждены искать варианты приема карт "Мир", сообщил источник
Сектор услуг Турции вынужден искать варианты приема карт "Мир" ради российских туристов
Карта "Мир" банка "Тинькофф" в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Позиция Турции по использованию российской платежной системы "Мир" не изменилась, но турецкий туристический сектор вынужден искать варианты получения оплаты за услуги, поскольку российские туристы занимают ведущие позиции в турпотоке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы для приема карт платежной системы "Мир", а также Visa и Mastercard, выпущенных в России, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на представителей пяти турецких гостиниц.
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"Решение внутри страны по российской платежной системе "Мир" не изменилось. Но туристическому сектору, сектору услуг надо подстраиваться, находить новые методы, чтобы получить оплату за предоставленную услугу. В этой связи такая практика некоторых отелей в Турции неудивительна, российские туристы занимают лидирующие позиции в турпотоке", - сказал собеседник агентства.
В сентябре турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".