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В Турции вынуждены искать варианты приема карт "Мир", сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221101/mir-1828357515.html
В Турции вынуждены искать варианты приема карт "Мир", сообщил источник
В Турции вынуждены искать варианты приема карт "Мир", сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2022
В Турции вынуждены искать варианты приема карт "Мир", сообщил источник
Позиция Турции по использованию российской платежной системы "Мир" не изменилась, но турецкий туристический сектор вынужден искать варианты получения оплаты за... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:01
2022-11-01T12:01
туризм
новости - туризм
турция
россия
карта "мир"
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Позиция Турции по использованию российской платежной системы "Мир" не изменилась, но турецкий туристический сектор вынужден искать варианты получения оплаты за услуги, поскольку российские туристы занимают ведущие позиции в турпотоке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы для приема карт платежной системы "Мир", а также Visa и Mastercard, выпущенных в России, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на представителей пяти турецких гостиниц."Решение внутри страны по российской платежной системе "Мир" не изменилось. Но туристическому сектору, сектору услуг надо подстраиваться, находить новые методы, чтобы получить оплату за предоставленную услугу. В этой связи такая практика некоторых отелей в Турции неудивительна, российские туристы занимают лидирующие позиции в турпотоке", - сказал собеседник агентства.По его словам, Анкара и Москва продолжают работу над альтернативными вариантами.В сентябре турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".
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новости - туризм, турция, россия, карта "мир"
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Карта "Мир"
12:01 01.11.2022
 
В Турции вынуждены искать варианты приема карт "Мир", сообщил источник

Сектор услуг Турции вынужден искать варианты приема карт "Мир" ради российских туристов

© РИА Новости / Антон Никонов / Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" в Стамбуле
Карта Мир банка Тинькофф в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Никонов
Перейти в медиабанк
Карта "Мир" банка "Тинькофф" в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Позиция Турции по использованию российской платежной системы "Мир" не изменилась, но турецкий туристический сектор вынужден искать варианты получения оплаты за услуги, поскольку российские туристы занимают ведущие позиции в турпотоке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы для приема карт платежной системы "Мир", а также Visa и Mastercard, выпущенных в России, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на представителей пяти турецких гостиниц.
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"Решение внутри страны по российской платежной системе "Мир" не изменилось. Но туристическому сектору, сектору услуг надо подстраиваться, находить новые методы, чтобы получить оплату за предоставленную услугу. В этой связи такая практика некоторых отелей в Турции неудивительна, российские туристы занимают лидирующие позиции в турпотоке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Анкара и Москва продолжают работу над альтернативными вариантами.
В сентябре турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".
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