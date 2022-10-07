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Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир" - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html
Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир"
Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир" - РИА Новости, 07.10.2022
Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир"
Торговцы в турецких Анталье и Белеке заявляют, что без решения проблемы с российской платежной системой "Мир" они не смогут начать новый туристический сезон, по РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:49
2022-10-07T08:49
туризм
новости - туризм
в мире
турция
карта "мир"
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Торговцы в турецких Анталье и Белеке заявляют, что без решения проблемы с российской платежной системой "Мир" они не смогут начать новый туристический сезон, по их словам, Анкара должна сопротивляться давлению США и решить существующие проблемы с платежами.Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank."Мы проводили зиму с тем, что зарабатывали в октябре и ноябре. Теперь мы думаем о том, как будем платить за аренду. Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон", - приводит газета Aydınlık слова Филиз Вурал, продающей текстиль.Мурат Хонам, также продавец текстиля, заявил, что испробовано много разных методов."Но что бы мы ни делали, мы не могли привлечь русских туристов в магазины. Система "Мир" - единственное решение. Как Америка может сделать нас жертвой? По какому праву? Как может чужая страна приходить и играть с нашим хлебом? Мы обращаемся к властям: если мы привели вас к власти, то и вы сопротивляйтесь", - сказал он.Оператор магазина кожаных изделий Хакки Балык заявил, что решение о прекращении использования системы "Мир" не соответствует гостеприимству турецкого народа."Вы приводите гостя, но не заботитесь о нем. Вы делаете все возможное, чтобы привезти сюда русских, но не позволяете им тратить здесь деньги. Может ли такое случиться? Мы стыдимся их, они стыдятся нас. Это позор. Нам это не подходит", - отметил Балык.
https://ria.ru/20221006/genkonsulstvo-1821909605.html
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новости - туризм, в мире, турция, карта "мир", россия
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Турция, Карта "Мир", Россия
08:49 07.10.2022
 
Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир"

Турецкие торговцы попросили скорее решить проблему с платежами по картам "Мир"

© РИА Новости / Антон Никонов / Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" на фоне флага Турции в Стамбуле
Карта Мир банка Тинькофф на фоне флага Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Антон Никонов
Перейти в медиабанк
Карта "Мир" банка "Тинькофф" на фоне флага Турции в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Торговцы в турецких Анталье и Белеке заявляют, что без решения проблемы с российской платежной системой "Мир" они не смогут начать новый туристический сезон, по их словам, Анкара должна сопротивляться давлению США и решить существующие проблемы с платежами.
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank.
"Мы проводили зиму с тем, что зарабатывали в октябре и ноябре. Теперь мы думаем о том, как будем платить за аренду. Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон", - приводит газета Aydınlık слова Филиз Вурал, продающей текстиль.
Мурат Хонам, также продавец текстиля, заявил, что испробовано много разных методов.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:24Туризм
Генконсульство России в Анталье не получало обращений по картам "Мир"
"Но что бы мы ни делали, мы не могли привлечь русских туристов в магазины. Система "Мир" - единственное решение. Как Америка может сделать нас жертвой? По какому праву? Как может чужая страна приходить и играть с нашим хлебом? Мы обращаемся к властям: если мы привели вас к власти, то и вы сопротивляйтесь", - сказал он.
Оператор магазина кожаных изделий Хакки Балык заявил, что решение о прекращении использования системы "Мир" не соответствует гостеприимству турецкого народа.
"Вы приводите гостя, но не заботитесь о нем. Вы делаете все возможное, чтобы привезти сюда русских, но не позволяете им тратить здесь деньги. Может ли такое случиться? Мы стыдимся их, они стыдятся нас. Это позор. Нам это не подходит", - отметил Балык.
Улица с кафе в Измире
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