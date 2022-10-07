https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html

Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир"

Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир" - РИА Новости, 07.10.2022

Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир"

Торговцы в турецких Анталье и Белеке заявляют, что без решения проблемы с российской платежной системой "Мир" они не смогут начать новый туристический сезон, по РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:49

2022-10-07T08:49

2022-10-07T08:49

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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Торговцы в турецких Анталье и Белеке заявляют, что без решения проблемы с российской платежной системой "Мир" они не смогут начать новый туристический сезон, по их словам, Анкара должна сопротивляться давлению США и решить существующие проблемы с платежами.Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank."Мы проводили зиму с тем, что зарабатывали в октябре и ноябре. Теперь мы думаем о том, как будем платить за аренду. Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон", - приводит газета Aydınlık слова Филиз Вурал, продающей текстиль.Мурат Хонам, также продавец текстиля, заявил, что испробовано много разных методов."Но что бы мы ни делали, мы не могли привлечь русских туристов в магазины. Система "Мир" - единственное решение. Как Америка может сделать нас жертвой? По какому праву? Как может чужая страна приходить и играть с нашим хлебом? Мы обращаемся к властям: если мы привели вас к власти, то и вы сопротивляйтесь", - сказал он.Оператор магазина кожаных изделий Хакки Балык заявил, что решение о прекращении использования системы "Мир" не соответствует гостеприимству турецкого народа."Вы приводите гостя, но не заботитесь о нем. Вы делаете все возможное, чтобы привезти сюда русских, но не позволяете им тратить здесь деньги. Может ли такое случиться? Мы стыдимся их, они стыдятся нас. Это позор. Нам это не подходит", - отметил Балык.

https://ria.ru/20221006/genkonsulstvo-1821909605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, в мире, турция, карта "мир", россия