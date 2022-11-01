https://ria.ru/20221101/turisty-1828513325.html

Премьер Греции заявил, что не сожалеет о снижении потока туристов из России

Премьер Греции заявил, что не сожалеет о снижении потока туристов из России - РИА Новости, 01.11.2022

Премьер Греции заявил, что не сожалеет о снижении потока туристов из России

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что санкции против России были правильным решение, несмотря на то что российские туристы не поехали в Грецию... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:21

2022-11-01T20:21

2022-11-01T20:21

туризм

цены на нефть

кириакос мицотакис

греция

россия

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кая каллас

евросоюз

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АФИНЫ, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что санкции против России были правильным решение, несмотря на то что российские туристы не поехали в Грецию. Об этом Мицотакис сказал, выступая перед журналистами после переговоров с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне.Один из журналистов спросил Мицотакиса, приемлемо ли для него морально, что Греция позволяет российским гражданам приезжать в Грецию в качестве туристов, в то время как "Россия ведет войну на Украине". Журналист заявил также, что, насколько он понимает, Греция не поддержала украинских военных на таком же уровне, как Германия или Франция."Мы в принципе не поддерживали горизонтальный запрет на посещение Евросоюза россиянами, но на нас, на Грецию - и как туристическое направление, действительно оказало влияние то, что мы присоединились к Евросоюзу во всех санкционных пакетах, потому что практически этим летом никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели поехать, отправились в Турцию. Так что мы заплатили цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и я убежден, что мы поступили правильно", - заявил Мицотакис.Ежегодно Грецию посещали порядка 800 тысяч туристов из России.Премьер не согласился с тем, что греческая военная помощь Украине была незначительной."Мы оказали большую военную поддержку Украине. Не буду по понятным причинам вдаваться в подробности, но украинцы очень довольны той помощью, которую мы им предложили, и претензий к ее оказанию не было", - сказал премьер.Кая Каллас со своей стороны сказала, что хотела бы похвалить премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в этом вопросе, с точки зрения политики Греции в отношении России."Я думаю, что Греция продемонстрировала лидерство, она выполняет санкции и находится на правильной стороне истории. Греция равноправный союзник, хотя проблемы дальше от ее границ, чем от наших. Но сохранение единства очень важно, и Греция сыграла в этом важную роль", - сказала Каллас.Журналисты также попросили премьера Греции прокомментировать сообщения о том, что греческие танкеры продолжают перевозить российскую нефть и их количество увеличилось до рекордного уровня по сравнению со средним показателем. Мицотакис заявил, что греческие судовладельцы не нарушают санкции."Прежде всего, мы должны дать понять, что греческое судоходство полностью исполняет решения, принятые Европейским союзом в отношении санкций. Как вы знаете, с 1 декабря мы не сможем транспортировать в Евросоюз российскую нефть, а с 1 февраля - нефтепродукты. Запрета на перевалку российской нефти по другим направлениям не было. Если бы запрет был введен, то, конечно, греческое судоходство подчинилось бы", - сказал премьер.По его словам, кроме того, отдельные игроки рынка судоходства сами решают, хотят ли они участвовать в таких сделках, принимая во внимание риски и премии, связанные с таким подходом."Я должен отметить, что судоходство - это глобальная индустрия. Я буду первым, кто поддержит любое европейское решение о судоходстве, которое действительно эффективно. Чего мы не должны делать, так это "стрелять в ногу" европейского судоходства, которое так важно для безопасности поставок во всем мире, чтобы другие страны за пределами Европейского союза могли воспользоваться этим и получить существенную часть этой деятельность. Так что мы должны быть очень осторожными, и я думаю, что мы сделали это, скорректировав наши санкции, чтобы убедиться, что мы нанесем удар по России", - сказал он."Мы также получаем удар, это ясно. Но мы должны поддерживать этот баланс", - сказал Мицотакис.Мицотакис сказал, что он проинформировал Каллас о ситуации в Восточном Средиземноморье и "о продолжающейся напряженности, которую Турция вызывает в Эгейском море своими действиями и риторикой, которые подорвали региональную стабильность и безопасность всего региона".Мицотакис и Каллас заявили о необходимости мер на уровне ЕС, которые приведут к снижению цен на энергоносители.

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https://ria.ru/20221018/gretsiya-1824896002.html

https://ria.ru/20221026/vizy-1826887874.html

https://ria.ru/20221030/krit-1827878254.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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