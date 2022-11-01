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"Цены взлетят до небес". В Британии пожаловались на новый "удар Путина" - РИА Новости, 01.11.2022
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"Цены взлетят до небес". В Британии пожаловались на новый "удар Путина"
"Цены взлетят до небес". В Британии пожаловались на новый "удар Путина" - РИА Новости, 01.11.2022
"Цены взлетят до небес". В Британии пожаловались на новый "удар Путина"
Великобритании грозит резкий рост цен на продовольствие из-за приостановки участия России в зерновой сделке, написал в статье для газеты Daily Mail обозреватель РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:04
2022-11-01T16:53
политика
великобритания
россия
европа
оон
экономика
дмитрий патрушев
москва
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Великобритании грозит резкий рост цен на продовольствие из-за приостановки участия России в зерновой сделке, написал в статье для газеты Daily Mail обозреватель Стюарт Карр.По его мнению, решение Москвы усугубит ситуацию не только на британском, но и на всем европейском рынке.Зерновая сделка имеет решающее значение для ослабления глобального продовольственного кризиса, добавил Карр.Россия в минувшую субботу приостановила действие стамбульской продуктовой сделки на неопределенный срок. Как пояснили в Минобороны, 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Москва готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно передать беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых и полностью заместить украинский товар российскими поставками по приемлемым ценам.
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политика, великобритания, россия, европа, оон, экономика, дмитрий патрушев, москва, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Великобритания, Россия, Европа, ООН, Экономика, Дмитрий Патрушев, Москва, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
16:04 01.11.2022 (обновлено: 16:53 01.11.2022)
 
"Цены взлетят до небес". В Британии пожаловались на новый "удар Путина"

DM: в Британии взлетят цены после решения России приостановить зерновую сделку

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Золотой юбилейный мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Великобритании грозит резкий рост цен на продовольствие из-за приостановки участия России в зерновой сделке, написал в статье для газеты Daily Mail обозреватель Стюарт Карр.
"В Великобритании цены почти на все хлебобулочные и макаронные изделия выросли на двузначные цифры, в некоторых случаях — на целых 63,6 процента", — отметил журналист.
По его мнению, решение Москвы усугубит ситуацию не только на британском, но и на всем европейском рынке.
Зерновая сделка имеет решающее значение для ослабления глобального продовольственного кризиса, добавил Карр.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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В Китае поддержали Москву после заявлений Запада о зерновой сделке
Россия в минувшую субботу приостановила действие стамбульской продуктовой сделки на неопределенный срок. Как пояснили в Минобороны, 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Москва готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно передать беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых и полностью заместить украинский товар российскими поставками по приемлемым ценам.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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ПолитикаВеликобританияРоссияЕвропаООНЭкономикаДмитрий ПатрушевМоскваМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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