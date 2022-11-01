16:04 01.11.2022 (обновлено: 16:53 01.11.2022)
"Цены взлетят до небес". В Британии пожаловались на новый "удар Путина"
DM: в Британии взлетят цены после решения России приостановить зерновую сделку
Золотой юбилейный мост в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Великобритании грозит резкий рост цен на продовольствие из-за приостановки участия России в зерновой сделке, написал в статье для газеты Daily Mail обозреватель Стюарт Карр.
"В Великобритании цены почти на все хлебобулочные и макаронные изделия выросли на двузначные цифры, в некоторых случаях — на целых 63,6 процента", — отметил журналист.
По его мнению, решение Москвы усугубит ситуацию не только на британском, но и на всем европейском рынке.
Зерновая сделка имеет решающее значение для ослабления глобального продовольственного кризиса, добавил Карр.
Россия в минувшую субботу приостановила действие стамбульской продуктовой сделки на неопределенный срок. Как пояснили в Минобороны, 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Москва готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно передать беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых и полностью заместить украинский товар российскими поставками по приемлемым ценам.