https://ria.ru/20221101/tseny-1828437212.html

"Цены взлетят до небес". В Британии пожаловались на новый "удар Путина"

"Цены взлетят до небес". В Британии пожаловались на новый "удар Путина" - РИА Новости, 01.11.2022

"Цены взлетят до небес". В Британии пожаловались на новый "удар Путина"

Великобритании грозит резкий рост цен на продовольствие из-за приостановки участия России в зерновой сделке, написал в статье для газеты Daily Mail обозреватель РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:04

2022-11-01T16:04

2022-11-01T16:53

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Великобритании грозит резкий рост цен на продовольствие из-за приостановки участия России в зерновой сделке, написал в статье для газеты Daily Mail обозреватель Стюарт Карр.По его мнению, решение Москвы усугубит ситуацию не только на британском, но и на всем европейском рынке.Зерновая сделка имеет решающее значение для ослабления глобального продовольственного кризиса, добавил Карр.Россия в минувшую субботу приостановила действие стамбульской продуктовой сделки на неопределенный срок. Как пояснили в Минобороны, 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Москва готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно передать беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых и полностью заместить украинский товар российскими поставками по приемлемым ценам.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828414411.html

https://ria.ru/20221101/sdelka-1828308767.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, великобритания, россия, европа, оон, экономика, дмитрий патрушев, москва, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)