10:25 01.11.2022 (обновлено: 11:07 01.11.2022)
СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream
Западные СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream
© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные онлайн-ресурсы, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждают заявления основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима "Доткома" Шмитца о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".
"Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы "Северного потока" совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: "Все сделано", через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал", — написал "Дотком" на своей странице в Twitter.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.
Западные мейнстрим-СМИ при этом никак не освещают заявления предпринимателя. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Немецко-финский предприниматель Ким "Дотком" Шмитц — экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, основатель аналогичного сервиса Mega. В 90-е в Германии его осудили за кражу персональных данных и продажу инсайдерской информации. Впоследствии его деятельность попала в поле внимания ФБР, в США ему инкриминируют вымогательство, отмывание денег, массовое нарушение авторских прав. Американские власти требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
В российском Минобороны ранее заявили, что, по данным ведомства, представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в подготовке и реализации подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". в Балтийском море 26 сентября.