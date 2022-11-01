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СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream - РИА Новости, 01.11.2022
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СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream
СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream
Западные онлайн-ресурсы, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждают заявления основателя файлообменников... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:25
2022-11-01T11:07
в мире
лиз трасс
энтони блинкен
сша
россия
северный поток
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные онлайн-ресурсы, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждают заявления основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима "Доткома" Шмитца о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано"."Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы "Северного потока" совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: "Все сделано", через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал", — написал "Дотком" на своей странице в Twitter.Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.Западные мейнстрим-СМИ при этом никак не освещают заявления предпринимателя. Официальных подтверждений этой информации не поступало.Немецко-финский предприниматель Ким "Дотком" Шмитц — экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, основатель аналогичного сервиса Mega. В 90-е в Германии его осудили за кражу персональных данных и продажу инсайдерской информации. Впоследствии его деятельность попала в поле внимания ФБР, в США ему инкриминируют вымогательство, отмывание денег, массовое нарушение авторских прав. Американские власти требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.В российском Минобороны ранее заявили, что, по данным ведомства, представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в подготовке и реализации подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". в Балтийском море 26 сентября.
https://ria.ru/20221031/trass-1828217309.html
https://ria.ru/20221031/obsledovanie-1828285962.html
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в мире, лиз трасс, энтони блинкен, сша, россия, северный поток, северный поток — 2
В мире, Лиз Трасс, Энтони Блинкен, США, Россия, Северный поток, Северный поток — 2
10:25 01.11.2022 (обновлено: 11:07 01.11.2022)
 
СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream

Западные СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные онлайн-ресурсы, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждают заявления основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима "Доткома" Шмитца о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".
"Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы "Северного потока" совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: "Все сделано", через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал", — написал "Дотком" на своей странице в Twitter.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:51
Британцы высмеяли Трасс, запаниковавшую после заявления Путина
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.
Западные мейнстрим-СМИ при этом никак не освещают заявления предпринимателя. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
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Вчера, 23:11
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Немецко-финский предприниматель Ким "Дотком" Шмитц — экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, основатель аналогичного сервиса Mega. В 90-е в Германии его осудили за кражу персональных данных и продажу инсайдерской информации. Впоследствии его деятельность попала в поле внимания ФБР, в США ему инкриминируют вымогательство, отмывание денег, массовое нарушение авторских прав. Американские власти требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
В российском Минобороны ранее заявили, что, по данным ведомства, представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в подготовке и реализации подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". в Балтийском море 26 сентября.
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Запад вскрыл очередное преступление русских хакеров
 
В миреЛиз ТрассЭнтони БлинкенСШАРоссияСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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