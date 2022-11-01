https://ria.ru/20221101/truss-1828327163.html

СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream

СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ пишут о сообщении Трасс Блинкену "Все сделано" после ЧП c Nord Stream

Западные онлайн-ресурсы, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждают заявления основателя файлообменников... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:25

2022-11-01T10:25

2022-11-01T11:07

в мире

лиз трасс

энтони блинкен

сша

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северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные онлайн-ресурсы, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждают заявления основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима "Доткома" Шмитца о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано"."Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы "Северного потока" совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: "Все сделано", через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал", — написал "Дотком" на своей странице в Twitter.Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.Западные мейнстрим-СМИ при этом никак не освещают заявления предпринимателя. Официальных подтверждений этой информации не поступало.Немецко-финский предприниматель Ким "Дотком" Шмитц — экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, основатель аналогичного сервиса Mega. В 90-е в Германии его осудили за кражу персональных данных и продажу инсайдерской информации. Впоследствии его деятельность попала в поле внимания ФБР, в США ему инкриминируют вымогательство, отмывание денег, массовое нарушение авторских прав. Американские власти требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.В российском Минобороны ранее заявили, что, по данным ведомства, представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в подготовке и реализации подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". в Балтийском море 26 сентября.

https://ria.ru/20221031/trass-1828217309.html

https://ria.ru/20221031/obsledovanie-1828285962.html

https://ria.ru/20221031/trass-1827944989.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лиз трасс, энтони блинкен, сша, россия, северный поток, северный поток — 2